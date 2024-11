Tren descompuesto provoca cierre de intersección en Gilbert

GILBERT- Un tren averiado está bloqueando una transitada intersección en el este del valle la mañana de este jueves.

Según la policía de Gilbert, el tren está bloqueando el área de las calles Lindsay y Warner. No está claro qué provocó la avería del tren ni cuánto tiempo tardará en reabrir la zona.

Se pide a los conductores que eviten las intersecciones de Lindsay y Elliot, así como Warner Road y Val Vista Drive.

⚠️Traffic Alert⚠️



A broken down train is blocking the roadway as it passes through Lindsay and Warner Roads.



Please avoid the area near Lindsay and Elliot Roads and Warner Road and Val Vista Drive. We will update when the roadway is clear. #GilbertAZ pic.twitter.com/A6dhxr1fP9