Tragedia en lago Patagonia en el sur de Arizona: Habla familia de joven hispano que murió ahogado

ARIZONA- El cuerpo de un joven hispano fue encontrado el 25 de julio en el lago Patagonia en el sur de Arizona.

El cuerpo fue identificado como Bryan Torres, de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el lago Patagonia.

Torres era oficial correccional en la oficina del alguacil del condado Pima y soñaba con ser detective. Su familia habla por primera vez sobre el lamentable ahogamiento.

“Hablo con Dios y le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué me quito a mi hijo? Si el era muy bueno, muy buen muchachito”, comenta Angélica Rodriguez, madre de Bryan.

Con una fotografía y veladoras, la madre de Bryan Torres honra su memoria, guarda el recuerdo del joven sonriente y cariñoso que asegura creció a su lado.

“Yo todavía no lo acepto, yo nunca pensé que me fuera a pasar a mi”.

Según Angelica, su hijo Bryan no sabida nadar muy bien, a esto se suma que no conocía la zona, amigos que lo acompañaban le aseguraron que al adentrarse al lago ya no pudo regresar…

“Si el pidió ayuda, cuando se estaba ahogando, él dijo ya no puedo nadar, ya no puedo nadar ayúdenme por favor”.

La oficina del alguacil del condado Santa Cruz investiga el caso y alertan a la comunidad sobre los riesgos de ingresar al agua.

“Las aguas de los lagos son más pesadas no son igual a las albercas, tienen cosas que pueden estar dentro del agua”, de acuerdo con Gerardo Castillo, jefe adjunto de la oficina alguacil condado Santa Cruz.

Autoridades recuerda que en parques y lagos no siempre hay rescatistas presentes, por lo que pide llamar al 911 lo antes posible ante cualquier emergencia.