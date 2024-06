Dos empresas de Arizona, involucradas en acusación del Departamento de Justicia por fraude en atención medica

PHOENIX- Casi 200 personas han sido acusadas respecto a un esquema de fraudes a nivel nacional de reclamos falsos en atención médica con que superan los $2.7 mil millones, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Más de mil millones de dólares de las reclamaciones de fraude provienen de Arizona, incluido un plan de 900 millones de dólares dirigido a pacientes en situación de agonía. El fiscal general Merrick Garland anunció los cargos contra médicos, enfermeras practicantes y otras personas en todo Estados Unidos acusados ​​de diversas estafas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

"No importa si usted es un traficante de un cartel de la droga o un ejecutivo corporativo o un profesional médico empleado por una compañía de atención médica, si se beneficia de la distribución ilegal de sustancias controladas, será responsable", dijo Garland en un comunicado. declaración.

En el caso de Arizona, los fiscales acusaron a dos propietarios de empresas de aceptar más de 330 millones de dólares en sobornos como parte de un plan para facturar fraudulentamente a Medicare por injertos amnióticos para heridas, que son apósitos que ayudan a curar las heridas. Se presionó a las enfermeras practicantes para que aplicaran los injertos de heridas a pacientes ancianos que no los necesitaban, incluidas personas en cuidados paliativos, informó el Departamento de Justicia.

Algunos pacientes murieron el día que recibieron los injertos, o a los pocos días, según documentos judiciales.

En menos de dos años, se presentaron a Medicare más de 900 millones de dólares en reclamaciones falsas por injertos que se utilizaron en menos de 500 pacientes, de acuerdoc cob los argumentos de los fiscales.

Los propietarios de las empresas de cuidado de heridas, Alexandra Gehrke y Jeffrey King, fueron arrestados este mes en el aeropuerto Sky Harbor cuando abordaban un vuelo a Londres, según documentos judiciales que instan a un juez a mantenerlos tras las rejas mientras esperan el juicio. Un abogado de Gehrke se negó a hacer comentarios y un abogado de King no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press.

En otro caso de Arizona, una mujer está acusada de facturar a la agencia estatal Medicaid 146 millones de dólares por servicios de tratamiento de abuso de sustancias que no sirvieron para ningún propósito real o nunca fueron brindados, según los fiscales. El Departamento de Justicia dijo que ella pagó sobornos a cambio de derivar pacientes reclutados entre la población sin vivienda y las reservas de nativos americanos. Está acusada de lavado de dinero por sus compras con el producto del fraude y de obstrucción de la justicia por presuntamente falsificar registros en respuesta a una citación de documentos del gran jurado.

En total, 193 personas fueron acusadas en una serie de casos separados presentados durante aproximadamente dos semanas en la redada nacional de fraude en la atención médica. Las autoridades confiscaron más de 230 millones de dólares en efectivo, automóviles de lujo y otros activos.