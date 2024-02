“Narco, sí, control, no”: Alfonso Durazo responde a cuestionamientos sobre la violencia e inseguridad

SONORA- Acepta la presencia del narcotráfico, pero niega su poder, en días recientes el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo respondió a cuestionamientos por la reciente ola de hechos violentos que ha enfrentado su estado.

“No hay absolutamente ninguna zona controlada por el narco tráfico”.

En el último mes, Sonora fue escenario de una masacre contra personas migrantes que dejó, según el reporte oficial, tres víctimas en la región de Saric. Además, el decomiso del narco laboratorio en el poblado Rancho Viejo y un enfrentamiento armado apenas en el que se detuvieron a 13 personas en una carretera cercana a San Luis Río Colorado.

“Creo que la realidad no empata a veces con el discurso oficial”, añadió a Krimilda Bernal, Directora del Observatorio Sonora Seguridad.

“Pareciera como una burla para la ciudadanía porque estamos viendo una realidad muy distinta a la que nos dicen los comunicados oficiales”, añadió.

La ola violenta no solo impacta a residentes de Sonora, sino también a familias que cruzan la frontera hacia ese estado como el caso de Arcadio que viajó por trabajo a Sasabe, pero jamás regresó.

“Lloro mucho su ausencia, lloro mucho no verlo, lloro mucho no poderlo abrazar, no poderle decirle lo mucho que me hace falta”, aseguró Marcia Martínez, cuyo hijo desapareció en Sonora.

Martinez relató que el pasado 22 de mayo, Arcadio dejó su casa en Arizona para cruzar la frontera por un viaje de trabajo, era ganadero, pero en su regreso fue interceptado por un grupo criminal, aún está desaparecido.

Para cualquier situación de emergencia la Red consular de México sugiere a los viajeros llamar al 911, también si alguien fue víctima de extorsión o abuso, puede denunciar en el siguiente enlace.