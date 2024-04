Viaje sin destino: hablan familiares de víctimas de accidente cerca de Winslow

ARIZONA- Un viaje hacia Nuevo México terminó en tragedia para una familia de ocho personas. Tres personas murieron y tres resultaron heridas.

El accidente ocurrió en la interestatal 40, cerca de Winslow, según el Departamento de Seguridad Pública. El vehículo se salió de la carretera y rodó varias veces.

En entrevista con Telemundo Arizona los familiares relatan la tragedia que enfrentan. Cinco de los pasajeros eran niños menores de 12 años

“Nunca hay demasiadas fotos, pero en situaciones así, es lo único que nos queda”, dijo Rosario Loya, madrastra de Ezra y Dominic Mendez.

“No sabíamos quién iba a sobrevivir y quién no”, recordó Lizeth Loya, familiar de las víctimas.

Cecilia Mendez conducía el vehículo con rumbo a Nuevo México. Con ella viajaban sus dos padres y cinco hijos. Su padre Oscar, de 56 años, su hijo Ezra de 9 y su hija de tan solo 4 meses, no sobrevivieron.

“Lo único que sabíamos es que no encontraban a Ezra, y yo no caí en cuenta que en ese momento significaba que no estaba perdido, si no que ya no estaba con nosotros”, explicó Rosario Loya.

Una beba de 14 meses no resultó herida y la madre de Cecilia, también está recibiendo tratamiento. Las familias de las víctimas están recaudando fondos para los gastos fúnebres y para pagar las terapias que necesitan los sobrevivientes.

Si te interesa ayuda a las familias en su recaudación de fondos puedes hacerlo en los siguientes enlaces. https://gofund.me/9624f83b

https://gofund.me/01121930