Se espera la venta de los Coyotes de Arizona al propietario de los Utah Jazz

ARIZONA- Los Arizona Coyotes probablemente serán vendidos al propietario del Utah Jazz, Ryan Smith, poco después del último partido del equipo e incluirán una disposición que garantice al actual propietario Alex Meruelo un equipo de expansión si se construye una nueva arena dentro de cinco años, dijo una persona. con conocimiento del acuerdo dijo a The Associated Press el sábado.

Se espera que la venta de $ 1,000 millones se produzca entre el último partido de los Coyotes de la temporada 2023-24 el miércoles y el inicio de los playoffs el sábado, salvo circunstancias imprevistas, dijo la persona bajo condición de anonimato porque el acuerdo planificado no ha sido anunciado.

El acuerdo transferirá las operaciones de hockey de la franquicia primero a la NHL y luego a Smith, quien planea trasladar el equipo a Salt Lake City, y Meruelo mantendrá las operaciones comerciales para seguir adelante con un proyecto planificado de $ 3 mil millones que incluirá una nueva arena en norte de Fénix.

Meruelo también seguirá siendo propietario de los Tucson Roadrunners, la filial AHL de la franquicia, y planea trasladar el equipo a Mullett Arena en Tempe, el actual hogar temporal de los Coyotes.

Una vez que se construya una arena, Meruelo devolverá los $ 1,000 millones y seguirá adelante con la franquicia de expansión.

Se espera que Meruelo y el comisionado de la NHL, Gary Bettman, anuncien el acuerdo en una conferencia de prensa conjunta la próxima semana una vez que se complete.

El gerente general de los Coyotes, Bill Armstrong, viajó a Edmonton el viernes por la noche para informar a los jugadores y entrenadores sobre los planes del equipo luego de que se filtrara la noticia de la posible reubicación a Salt Lake City.

"Estamos centrados en un sinfín de cuestiones que no están resueltas y, por lo tanto, no podemos hacer ningún comentario oficial en este momento", dijo Meruelo en un comunicado emitido el sábado. "Sin embargo, tienen mi compromiso de hablar sobre todos estos temas y abordar públicamente todas sus inquietudes lo antes posible".

La NHL había apoyado el plan de los Coyotes de comprar un terreno en una subasta para construir una nueva arena, pero dudaba en que el equipo continuara jugando en el Mullett Arena de 5.000 asientos, que comparten con el equipo de hockey de la Universidad Estatal de Arizona. Los Coyotes esperaban cerrar un acuerdo sobre el terreno valorado en 68 millones de dólares a finales del año pasado antes de que los retrasos retrasaran la subasta hasta junio.

Meruelo se ha mostrado inflexible en no querer vender el equipo y rechazó numerosas ofertas a lo largo de los años, pero seguirá adelante con el trato porque consideró injusto para los jugadores continuar jugando en un estadio que no está a la altura de los estándares de la NHL, dijo la persona. dicho. La incertidumbre de la subasta de terrenos significó que los Coyotes no podían garantizar que se construyera una nueva arena, lo que, dadas las dificultades pasadas de la franquicia para encontrar un hogar permanente, llevó a la NHL a presionar a Meruelo para que buscara otras opciones.

Meruelo quería conservar a los Roadrunners y trasladarlos a Tempe para mantener intactas la mayor parte de sus operaciones comerciales mientras el grupo trabaja con los funcionarios de la ciudad de Phoenix para construir la nueva arena, además de continuar con los programas de hockey juvenil de la franquicia en el estado, dijo la persona. .

Los Coyotes han estado en terreno incierto casi desde el día en que la franquicia se mudó de Winnipeg.

El equipo compartió el entonces America West Arena con los Phoenix Suns de la NBA antes de mudarse a Glendale en 2003. Cuando un grupo propietario que incluía al desarrollador Steve Ellman y Wayne Gretzky atravesó dificultades financieras, la franquicia se vendió al magnate del transporte por carretera Jerry Moyes en 2005.

Cuando Moyes se declaró en quiebra en 2009, la NHL asumió el control operativo de la franquicia y pagó sus facturas durante los siguientes cuatro años hasta que la franquicia fue comprada por un grupo de empresarios canadienses en 2013. El administrador de fondos de cobertura de Filadelfia, Andrew Barroway, compró la participación mayoritaria de esa franquicia. grupo el año siguiente y el resto de las acciones del equipo en 2017. Meruelo compró una participación mayoritaria a Barroway en 2019.

Los Coyotes tenían un contrato multimillonario a largo plazo para jugar en el entonces Gila River Arena en Glendale antes que la ciudad se retiró en 2015. La franquicia había estado en un contrato de arrendamiento anual con Glendale hasta que la ciudad anunció que no renovaría para la temporada 2021-22.

Los Coyotes esperaban construir un distrito de entretenimiento de 2.300 millones de dólares con un nuevo estadio en Tempe, pero los votantes rechazaron abrumadoramente el referéndum el año pasado. El equipo ha jugado las dos últimas temporadas en Mullett Arena.