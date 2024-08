Se desploma el famoso arco de arenisca en Lake Powell en Utah, cerca de Arizona

UTAH - Los guardabosques del Servicio de Parques Nacionales confirmaron el colapso de un arco frecuentemente visitado en Rock Creek Bay en Lake Powell, en Utah, según un comunicado de Glen Canyon National Recreation Area.

La característica geológica Double Arch también se conoce como "Toilet Bowl", "Crescent Pool" y "Hole in the Roof". No se reportaron heridos como resultado del colapso, que ocurrió el jueves.

Double Arch se formó a partir de arenisca Navajo de 190 millones de años de antigüedad que se originó a fines del Triásico y principios del Jurásico.

Desde su formación, esta característica de arena de grano fino ha estado sujeta a desconchamiento y erosión por el clima, el viento y la lluvia. Se sospecha que los cambios en los niveles de agua y la erosión por la acción de las olas contribuyeron al colapso final del arco.

La superintendente de Glen Canyon National Recreation Area, Michelle Kerns, declaró: "Este evento sirve como recordatorio de nuestra responsabilidad y necesidad de proteger los recursos minerales que rodean el lago Powell. Estas características tienen una vida útil que puede verse influenciada o dañada por intervenciones humanas".

"Si bien no sabemos qué causó este colapso, continuaremos con nuestros esfuerzos de protección de los recursos en el lago Powell para que las generaciones futuras puedan disfrutarlos. Disfruta de nuestros recursos, pero no dejes rastros", agregó.