Fiscalía no presenta cargos contra dueños de casa en que se realizó fiesta antes del ataque contra Preston Lord

PHOENIX – Los fiscales no presentarán cargos contra los propietarios de la casa de Queen Creek que organizó la fiesta a la que asistió Preston Lord antes de que lo golpearan mortalmente el año pasado.

El Departamento de Policía de Queen Creek había recomendado cargos por delitos menores de molestias criminales y contribuir a la delincuencia de un menor contra Emily y Roberto Correa.

El lunes, la Oficina del Fiscal del Condado Maricopa notificó a la policía que los cargos propuestos se estaban desestimando porque no había una probabilidad razonable de condena.

Si bien los propietarios permitieron que su hija adolescente organizara una fiesta de Halloween el 28 de octubre de 2023, no hay evidencia de que suministraran alcohol a menores o dejaran que se saliera de control, dijo la fiscalía en una carta.

De hecho, según la carta, los padres disolvieron la fiesta después de menos de una hora porque se desató una pelea. La pelea no estaba relacionada con el ataque violento a Lord, que estaba fuera de la propiedad.

“Si bien el hecho de que los padres no hayan administrado con cuidado sus bienes y no hayan actuado antes de que transcurran 40 o 45 minutos no es ideal, estos lapsos no alcanzan el nivel de delitos según la ley”, decía la carta.

La ciudad del Este del Valle celebrará el lunes el “Día de Preston Lord”, día que habría sido su cumpleaños número 17.

Lord, de 16 años, fue atacado por un grupo de jóvenes fuera de la fiesta y murió en un hospital dos días después. El caso conmocionó a la comunidad y arrojó luz sobre el problema de la violencia juvenil en el este del valle

En marzo de este año, siete hombres de entre 17 y 20 años fueron arrestados y acusados del asesinato de Lord. Está previsto que vayan a juicio en julio de 2025.

El lunes por la noche, un año después del ataque, Justice 4 Preston Lord celebró un memorial con linternas de agua “Light the Night” en Frontier Family Park en Queen Creek.