¿Qué partidos de la Final Four se juegan hoy? Los detalles de las semifinales del March Madness

GLENDALE – El Torneo de la NCAA coronará a un nuevo campeón cuando la Final Four concluya la temporada en el State Farm Stadium en Glendale.

El evento comenzó el 5 de abril y trajo un fin de semana repleto de eventos en todo el Valle para residentes y visitantes de todas las edades. Aficionados al deporte, estudiantes universitarios, familias, melómanos: ¡para todos los gustos!.

Al dar tus primeros pasos por las puertas, serás recibido por un paraíso deportivo con juegos interactivos, apariciones especiales de celebridades y atletas, firmas de autógrafos y mucho más.

¿Qué equipos están en el torneo Final Four?

Los equipos en la Final Four incluyen al No. 1 UConn (35-3), No. 1 Purdue (33-4), No. 4 Alabama (25-11) y No. 11 NC State (26-14).

¿Cuándo es el partido del campeonato nacional?

Purdue contra NC State y UConn contra Alabama se jugarán el sábado 6 de abril y el Campeonato Nacional el lunes 8 de abril.

¿Cómo ver el partido?

Los juegos de la Final Four se transmitirán por TBS, TNT y truTV, según NCAA.com. Los juegos también se transmitirán en la aplicación NCAA March Madness Live.

¿Cuánto cuestan los boletos?

Los boletos para el Final Four todavía están a la venta y se pueden comprar en el sitio web oficial de venta de entradas de la NCAA