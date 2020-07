Pruebas masivas para detectar COVID-19 en Maryvale y el sur de Phoenix

PHOENIX – El Departamento de Servicios de Salud de Arizona ha confirmado que las pruebas para detectar el coronavirus comienzan a llegar al estado. Sin embargo, las autoridades enfatizaron que no todas las personas con síntomas serán examinadas.

Pruebas de COVID-19 en la biblioteca César Chávez

El viernes 17 de julio y el sábado 18 estarán disponibles las muestras de 7 de la mañana a las 12 del medio día. Solamente podrá recibirla si hace una cita.

Dirección: 3635 W. Baseline Road, Laveen Village, AZ 85339. Para registrarse haga clic aquí: https://bit.ly/cesarchaveztesting

Pruebas en el oeste y sur de Phoenix

Maryvale High School

Dirección: 3415 N. 59th Ave. Phoenix, AZ 85031

Viernes 17 de julio: 6:00 AM - 2:00 PM

Sábado 18 de julio: 6:00 AM - 2:00 PM

Domingo 19 de julio: 6:00 AM - 2:00 PM

South Mountain Park

Dirección: 10919 S. Central Ave. Phoenix, AZ 85042

Viernes 17 de julio: 6:00 AM - 2:00 PM

Sábado 18 de julio: 6:00 AM - 2:00 PM

Domingo 19 de julio: 6:00 AM - 2:00 PM

Metier Pharmacy

Dirección: 4214 E Indian School Rd. Phoenix, AZ 85018

Viernes 17 de julio: 9:00 AM - 12:00 PM • 1:00 PM - 4:00 PM

Sábado 18 de julio: Cerrado

Domingo 19 de julio: Cerrado

Lunes 20 de julio: 9:00 AM - 12:00 PM • 1:00 PM - 4:00 PM

Martes 21 de julio: 9:00 AM - 12:00 PM • 1:00 PM - 4:00 PM

Para registrarte puedes consultar este enlace. https://doineedacovid19test.com/