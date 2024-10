Preocupación entre migrantes de Arizona tras fin de Parole Humanitario

ARIZONA- La preocupación e incertidumbre crece entre migrantes en Arizona después de que la administración federal informara que no renovará el programa de Parole Humanitario para personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

En Arizona, la comunidad migrante que está contra el reloj deberá buscar opciones si desean quedarse en el país. En entrevista con Telemundo Arizona venezolanos aseguran que regresar a su país no es una opción.

“Ahorita Venezuela está en crisis está en crisis, está tremendo pues, casi todos los venezolanos se están matando entre ellos mismos, es tremendo”, comenta Ruben Salazar, migrante venezolano.

Rubén tiene más de un año que llegó a Tucson, Arizona trabaja en la construcción, apenas se enteró que no podrá extender su permiso de permanecía temporal o parole, no tiene claro que sigue para él.

“Yo voy a seguir preguntando, ver si hay una solución, buscar la solución para que no me manden otra vez pa mi país", añade.

Ruben huyó de lo que describe como una dictadura en su país, ahora él se encarga de su abuela en Venezuela.

“Aquí yo he trabajado roofing, jardinería, he aprendido a pintar, a hacer todo mano, todo, todo así sea en sol, lloviendo lo que sea, lo importante es mandar el billete a nuestra familia”.

Rubén forma parte de los más de 117,000 venezolanos que están en el país y se verán afectados, al igual que 110,000 cubanos, 210,000 haitianos, y casi 93,000 nicaragüenses según las cifras de julio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

DHS informó que no habrá posibilidad de renovar el permiso que se otorgó en 2022 y vence este año, los beneficiarios tendrán que buscar otro alivio migratorio o abandonar el país, por lo que expertos sugieren buscar opciones lo antes posible.

“Personas que van a entrar al país se verán afectadas, personas que están tratando de renovar su estatus se verán afectadas”, explicó Yesenia Gamez, abogada de migración.

El programa de Parole Humanitario otorgaba un permiso temporal de residencia y trabajo, migrantes como Rubén deben buscar otro beneficio ya que asegura no puede regresar a su país.

“Nosotros los venezolanos somos guerreros, padres, no decimos que no entiende, lo que sea me metemos.así somos gracias a Dios”.

Las autoridades reiteraron que las familias no califiquen o realicen solicitud para otro beneficio migratorio deberán dejar el país, esta medida se suma a las limitaciones que vive el proceso de asilo político.