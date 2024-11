Confirman renuncia de directora de Turismo de Arizona tras solicitud de investigación por posible conflicto de interés

ARIZONA- Lisa Urias, directora de Turismo de Arizona dejará su cargo el 4 de diciembre. El anuncio se da a conocer luego de las peticiones de legisladores republicanos para que se investigara un posible conflicto de interés de Urias.

La representante estatal de Arizona Teresa Martínez pidió a la fiscal general de Arizona Kris Mayes y a la fiscal del condado Maricopa Rachel Mitchell que investiguen los posibles conflictos de intereses que involucran a la directora de turismo de Arizona Lisa Urias y los contratos otorgados a Urias Communications, la agencia de marketing que ella fundó.

En una carta enviada a los principales fiscales del estado, la representante Martínez citó un informe que plantea serias preocupaciones sobre los lucrativos contratos estatales otorgados a Urias Communications bajo la administración de Hobbs. De acuerdo con el informe, estos contratos, financiados con dinero de los contribuyentes, incluyen un esfuerzo de renovación de marca estatal de $700,000 y un contrato catalogado como “no competitivo” de $250,000 con la Oficina de Educación Indígena del Departamento de Educación de Arizona.

Lisa Urias junto a su equipo ha trabajado de manera incansable con la comunidad de Arizona para presentar el nuevo logotipo del estado, más vibrante y único. Conoce más de su historia y trabajo en Yo Soy Arizona.

“Estos hechos denunciados, de ser ciertos, plantean preguntas importantes sobre posibles violaciones de las leyes de conflicto de intereses de Arizona”, añadió la representante Martínez. “Todos los funcionarios del gobierno deben actuar de manera responsable, ética y transparente”.

I am calling for @AZAGMayes to immediately investigate this! I don’t know what’s more ridiculous the fact she paid her own company to do the work (obviously completely inappropriate! ) or the fact that Az Taxpayers paid 700,000 for a logo!!!! It wasn’t even a good logo!!! https://t.co/BKRKFlD1y2