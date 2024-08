Pequeño vende limonadas para pagar cirugía y salvar la vida de su padre

ARIZONA- Un niño de 9 años en Phoenix comenzó a vender limonadas para recaudar fondos y pagar el costo de un trasplante de riñón que necesita su padre de manera urgente

La meta es 450 mil dólares, cifra por la cual el pequeño Forest ha instalado un puesto de limonadas frente a su casa en Phoenix.

Jorge, de 29 años es padre soltero y se ha encargado de Forest desde su nacimiento. Hace tres años le diagnosticaron insuficiencia renal, sus riñones dejaron de funcionar, desde entonces acude 3 veces por semana a diálisis, no puede acceder a ningún apoyo o beneficio ya que no ingresó con documentos a Estados Unidos.

“Me dio miedo que le va a pasar; a donde se lo van a llevar si yo falto porque su mamá no está presente, dije yo nomás me tiene a mí ¿qué le va a pasar si me rindo?”, comentó Jorge.

Jorge trabaja en la construcción y trabaja con su hijo con un mismo objetivo, pagar la operación que les cambiaria la vida.

“Él y yo somos una y mugre. Lo que me da más miedo es dejarlo solo”.

Jorge sigue acudiendo a diálisis. El puesto de limonadas del pequeño Forest se ubica entre la calle 12 y Wahalla al norte de Phoenix.