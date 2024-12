Peleador de la UFC sobrevive a aparatoso accidente vehicular en Phoenix

ARIZONA- Los riesgos para un peleador de la UFC en muchas ocasiones son mayores afuera del octágono y la jaula. Para el entrenador y peleador Javier Torres lo vivido en la Interestatal 17 pudo cambiar su vida en cuestión de segundos.

Torres, campeón de artes marciales mixtas compartió con Telemundo Arizona las imágenes del aparatoso accidente del que pudo sobrevivir.

El accidente ocurrió en la calle Indian School. Un vehículo cayó literalmente del segundo piso hacia la interestatal 17 por ahí conducía su camioneta Torres cuando el vehículo destruyó su camioneta.

“Este carro cayó de la nada de ahí arriba y me cayó enfrente así”, recordó.

Fueron solo centímetros en la impactante caída.

“Me cayó en el cofre pum… controlé el volante todo trono, las llantas, las bolsas y nomás lo agarré fuerte el volante”.

“Porque si no frenaba el carro se me echaba encima, y me aplastaba, me hubiera matado”, añadió.

Según el último reporte de la policía de Phoenix el accidente fue el sábado cerca de las 10:30 p.m. cuando un conductor impactó a otro, lanzándolo a la autopista, dos personas resultaron gravemente heridas, Javier sufrió solo heridas menores.

“¿Vi el momento como si fuera una pelea, lo tengo que absorber… ahí viene el golpe de aquí, que hago? Viene el otro golpe y ahí fue cuando me cerré y agarré el volante”.

Hasta el momento, la Policía de Phoenix no ha confirmado la causa del accidente, expertos aseguran diciembre es uno de los meses más peligrosos para conductores.