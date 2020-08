Nuevos diseños de placas en Arizona para apoyar buenas causas

ARIZONA - Cinco nuevas placas especiales están disponibles para los arizonenses que buscan apoyar una buena causa.

Las placas especiales están disponibles para los arizonenses a un costo de $25 al año. En las placas con temas de caridad, $17 del total se destina a la organización.

En el último año fiscal, el Departamento de Transporte de Arizona informó que las placas de caridad recaudaron $ 11.4 millones para sus causas, un récord.

Estas son las organizaciones que puedes apoyar:

Concienciación sobre el Alzheimer: disponible para todos. $ 17 del costo total es para apoyar la investigación para promover la comprensión científica y la detección temprana del Alzheimer y para educar a los residentes de Arizona sobre el manejo de la enfermedad.

Distinguished Flying Cross: el dinero recaudado se destina para fondo especial que beneficia a los veteranos en Arizona.

Fiesta Bowl: apoyan a organizaciones benéficas y programas en todo el estado de Arizona diseñados para promover los deportes y la educación.

Hábitat para la Humanidad: apoyan a las familias de Arizona que necesitan una vivienda decente y asequible.

Share the Road: la Fundación Rob Dollar y la organización Uphill Into The Wind promueven la seguridad vial y la conciencia de ciclistas y corredores.

ADOT también anunció este lunes que este año se rediseñaron tres placas especiales disponibles anteriormente: una placa benéfica para la Sociedad Histórica de Arizona, una placa con el tema de la Universidad del Norte de Arizona y una placa Phoenix International Raceway.

Puede registrarse para obtener una placa especial en ServiceArizona.com.