Arrestan a sospechoso de balear a mujer área de casa móviles en Glendale

GLENDALE- Un incidente de violencia domestica ocurrido el fin de semana en Glendale terminó con el arresto de un sospechoso y una víctima que sufrió lesiones graves, de acuerdo con la policía de Glendale.

Documentos judiciales detallan que el incidente ocurrió durante la mañana del sábado 30 de marzo en un parque de casas móviles cerca de 67th Avenue y Northern.

Una llamada al 911 aproximadamente a las 5:00 a. m. hecha por una persona reportó que su amiga recibió un disparo en la cabeza. La mujer fue identificada por la policía como Bernadette Vera, de 36 años. La policía identificó al sospechoso como Raidel Salinas, de 43 años.

La persona que hizo la llamada al 911 fue identificada en documentos judiciales como "Testigo 1".

"[El testigo 1] informó que la víctima y su novio habían estado discutiendo", se detalla en una parte de los documentos judiciales.

Cuando llegaron los agentes, entraron a la casa móvil y encontraron a Vera dentro de un dormitorio, inconsciente y sentada, apoyada contra la pared con una toalla sobre un lado de su cabeza. Después fue trasladada al hospital.

"El personal del hospital informó que [Vera] tenía una herida de bala en el ojo derecho", de acuerdo con documentos judiciales. "En este momento, [Vera] no tiene actividad cerebral y no respira por sí sola. Los médicos han advertido que no sobrevivirá a sus heridas".

Los investigadores reportaron que el testigo, junto con el sospechoso y Vera estaban en una reunión la noche del 29 de marzo, y el sospechoso le pidió al testigo que los llevara a él y a Vera de regreso a casa en el auto del sospechoso, un Mazda plateado 2011. CX9 cuyo propietario registrado es el padre de Salinas.

El automóvil, según los investigadores, fue encontrado abandonado en Phoenix, con el teléfono móvil de Salinas adentro.

Las autoridades afirman que el 31 de marzo, Salinas comenzó a llamar a sus familiares pidiéndoles dinero para poder ir a México. Más tarde, los oficiales encontraron a Salinas y lo arrestaron cuando intentaba alejarse.

Los documentos judiciales indican que el sospechoso enfenta cargos por asesinato en segundo grado y posesión de armas.

Según los investigadores, Salinas había tenido arrestos y condenas anteriores por violencia doméstica, robo a mano armada y mala conducta con armas.