Migrante bajo tierra: la realidad en el desierto de Arizona

TUCSON- Un grupo de rescatistas localizó durante el fin de semana los restos de un joven migrante hondureño que había sido reportado como desaparecido en el sur de Arizona.

Oscar Andrade, director de capellanes del desierto, dijo que nunca hubieran imaginado encontrar a una persona enterrada entre piedras.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

“A nosotros los que nos indica es que estas personas no querían que lo encontráramos”, indicó Andrade.

Según Andrade, el joven identificado como Jose Daniel Ramos de 23 años dejó su natal Honduras en busca del sueño americano. A pesar de sus esperanzas, el joven fue abandonado por un coyote en plena travesía.

Ramos había enviado una fotografía a sus padres para que se pusieran en contacto con el grupo de capellanes, quienes encontraron al joven sin vida.

“Para ellos simplemente es un signo de número, es un número más”, agregó Andrade.

El mes pasado, el mismo equipo de voluntarios ayudó en más de 40 rescates de la Patrulla Fronteriza en el área de Tucson, según John Modlin, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector de Tucson.

“Trabajaré en toda la frontera suroeste, trabajo en la frontera norte, en la costa no hay lugar más peligroso que este”, aseguró.

Además de señalar esa zona como la más peligrosa, Modlin compartió que en el año fiscal se reportaron más de 300.000 encuentros con migrantes.

“No crucen la frontera, la frontera no está abierta, no crucen la frontera en Tucson, ciertamente este es el terreno más peligroso que nunca he visto”, recomendó Modlin.