Kari Lake pierde la demanda sobre boletas electorales en el tercer juicio vinculado a la derrota electoral de 2022

PHOENIX- Un juez rechazó la solicitud de Kari Lake de examinar los sobres firmados de 1.3 millones de votantes que emitieron su sufragio de forma anticipada, lo que le dio a la derrotada candidata republicana a gobernadora de Arizona otro revés en su tercer juicio relacionado con las elecciones del año pasado.

En una orden presentada el jueves, el juez del Tribunal Superior del condado Maricopa, John Hannah Jr., argumentó que su liberación socavaría el proceso de verificación de boletas en elecciones futuras.

“El amplio derecho a la participación electoral pesa más que los estrechos intereses de quienes seguirían atacando la maquinaria de la democracia”, detalló Hannah.

La mayor parte del juicio de dos días se escuchó el testimonio del registrador del condado de Maricopa, Stephen Richer, quien figura como acusado. Richer explicó que la solicitud inicial de Lake de ver los sobres fue rechazada porque la ley estatal exige que las firmas de los sobres de las boletas permanezcan confidenciales.

LO QUE DEBES SABER

Lake perdió anteriormente dos juicios que cuestionaron su derrota ante la gobernadora demócrata Katie Hobbs por más de 17,000 votos.

En el segundo juicio, un juez rechazó una denuncia de mala conducta que Lake hizo sobre los esfuerzos de verificación de firmas de boletas en el condado Maricopa donde vive más del 60% de los votantes del estado.

El último caso de la ex presentadora de televisión no cuestiona su derrota, sino que es una demanda de registros públicos que solicita revisar todos los sobres de votación anticipada con firmas de votantes en el condado Maricopa, donde los funcionarios le habían negado su solicitud de esos documentos.

“No podemos revelar esto, por eso le hemos dicho que no a este demandante y también a otros. No es discriminatorio”, dijo Richer cuando lo interrogaron los abogados del condado.

En Arizona, los sobres para las boletas de votación anticipada sirven como declaraciones juradas en las que los votantes declaran, bajo pena de perjurio, que están registrados para votar en el condado, que aún no han votado y que no volverán a votar en esa elección. La divulgación de los sobres de la declaración jurada de las boletas podría tener un “efecto paralizador” y hacer que algunos votantes no voten o no firmen deliberadamente sus boletas, dijo Richer.