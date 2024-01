Kari Lake pide la dimisión del presidente del Partido Republicano en Arizona tras filtración de audio

ARIZONA- La candidata al Senado de Arizona, Kari Lake, pidió al presidente del Partido Republicano del estado, Jeff DeWit, que renunciara el martes después de que se revelara un audio en el que presuntamente se le ofrece dinero a Lake a cambio de no postularse para el cargo, de acuerdo con un reporte de NBC News.

La conversación tuvo lugar a principios de 2023, fue grabado desde un aparente micrófono conectado a Lake. El audio fue dado a conocer en el programa del presentador Garret Lewis.

“Tiene que dimitir. No podemos tener a alguien corrupto y comprometido dirigiendo el Partido Republicano”, dijo Lake a un reportero de NBC en el festejo de las elecciones primarias del expresidente Trump en New Hampshire.

DeWit no ha respondido a la solicitud de entrevista por parte de NBC News.

DeWit se ha desempeñado como presidente del Partido Republicano desde enero de 2023, después de trabajar como director de operaciones de las candidaturas de Trump a la Casa Blanca en 2016 y 2020.

Lake, ex presentadora de noticias y excandidata al gobierno de Arizona, ha enfrentado críticas contra su candidatura al Senado. DeWit sugiere que los poderes dentro del partido preferirían un recaudador de fondos más fuerte en la carrera. Lake ha sido una de las principales impulsoras de las falsas acusaciones de fraude electoral de Trump y libró su propia batalla legal contra su derrota como gobernadora en 2022.

El Partido Republicano de Arizona celebrará su “reunión obligatoria” anual este sábado en Phoenix.

Aquí un fragmento de la conversación:

Lake: Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que haga?

DeWit: Quieren que permanezcas fuera durante dos años.

Lake: (risas)

DeWit: Puedo decirle lo que puedo ofrecerle... la pregunta que recibí hoy fue: "¿Existe alguna empresa o algo que pueda simplemente ponerla en nómina y mantenerla fuera?"

DeWit: “¿Hay algún número en el que…?

Lake: ¿Me pueden comprar?

DeWit: No se puede comprar.

Lake: De eso se trata.

DeWit: Para hacer una pausa de un par de años...

Lake: No.

DeWit: –y luego vuelve a lo que estás haciendo.

Lake: No. No. $10 millones. 20 millones de dólares. $30 – No, no. Mil millones. No. No se trata de dinero. Se trata de nuestro país.