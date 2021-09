Investigan accidente mortal en Loop 202 y Broadway en Mesa

MESA- La policía de Mesa investiga el choque de un conductor que se pasó el semáforo y murió tras impactarse contra una barrera de contención en la autopista Loop 202 Red Mountain en Broadway Road.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 a.m. Las autoridades recibieron el reporte de un choque entre dos autos. Los investigadores informaron que el conductor de un Kia Soul que se dirigía hacia el oeste se pasó un semáforo en rojo en el área y chocó contra un BMW que viajaba en dirección norte por la autopista Loop 202.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El conductor del Kia golpeó una barrera y fue encontrado muerto. Las autoridades dijeron que el conductor del BMW no resultó herido.

El tránsito en la autopista no se vio afectado, pero una parte de Broadway Road estuvo cerrada hasta alrededor de las 9 a.m. El nombre del conductor que murió no ha sido revelado.