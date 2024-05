Senado aprueba propuesta que permite a la policía local realice arrestos en cruces fronterizos

Lo que debes saber Los partidarios de la medida electoral propuesta descartaron las preocupaciones sobre el perfilamiento racial, bajo el argumento que los funcionarios locales aún tendrían que desarrollar una causa probable para arrestar a las personas que ingresan al país entre los puertos de entrada.

La propuesta se centra únicamente en la región fronteriza del estado y, a diferencia de la histórica ley de inmigración de Arizona de 2010, no está dirigida a personas de todo el estado, según los argumentos expuestos en el Senado.

Los opositores señalan que la propuesta no contiene ninguna limitación geográfica sobre dónde puede aplicarse.

PHOENIX- El Senado de Arizona aprobó una propuesta de medida electoral que pediría a los votantes en noviembre convertir en delito estatal el ingreso de no ciudadanos al estado a través de México en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada.

La propuesta aprobada el miércoles en una votación de 16 a 13 atraería a Arizona directamente a la aplicación de la ley de inmigración al permitir que la policía estatal y local arreste a personas que cruzan la frontera sin autorización y otorgaría a los jueces estatales el poder de ordenar a las personas condenadas por el delito que regresen a su país de origen.

La medida, similar a una ley de Texas que ha sido suspendida por un tribunal federal de apelaciones mientras es impugnada, ahora avanza a la Cámara de Representantes de Arizona, controlada por los republicanos. Si es aprobada por el pleno de la Legislatura, la medida pasaría por alto a la gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien había vetado una propuesta similar hace dos meses, y en su lugar se enviaría a la votación del 5 de noviembre para que los votantes decidan.

Antes de que se realizara la votación, un puñado de partidarios de los derechos de los inmigrantes gritaron: “Detengan el odio, detengan el odio”, interrumpiendo el debate y llamando profanamente racistas a los partidarios de la medida antes de que los defensores abandonaran la cámara.

Si bien la ley federal ya prohíbe la entrada no autorizada de inmigrantes a Estados Unidos, sus defensores dicen que la medida es necesaria porque el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para impedir que las personas crucen ilegalmente la porosa frontera de Arizona con México. También dijeron que algunas personas que ingresan a Arizona sin autorización cometen robo de identidad y se aprovechan de beneficios públicos.

"Estamos siendo invadidos", dijo el republicano Jake Hoffman de Queen Creek. Los opositores dicen que la propuesta dañaría la reputación de Arizona en el mundo empresarial, acarrearía enormes costos no financiados para las agencias policiales que no tienen experiencia en hacer cumplir las leyes de inmigración y conduciría a la discriminación racial de inmigrantes, residentes legales y ciudadanos estadounidenses.

"Este proyecto de ley va a crear todo tipo de caos", dijo la senadora demócrata Catherine Miranda de Phoenix. Según la propuesta, una condena por primera vez por la disposición de cruce de fronteras sería un delito menor punible con hasta seis meses de cárcel, y los jueces estatales podrían ordenar a las personas que regresen a su país de origen después de completar un período de encarcelamiento, aunque También tendría el poder de desestimar un cargo pendiente si la persona acepta regresar a su país de origen.

La semana pasada, la propuesta se estancó debido a una excepción a la disposición sobre cruce ilegal para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa federal que protege a miles de jóvenes de la deportación.

Según una versión anterior de la propuesta, los beneficiarios de DACA habrían estado sujetos a procesamiento si esas protecciones contra la deportación se cancelaran o un tribunal las considerara ilegales, lo que generó objeciones de un legislador republicano clave que dijo que los beneficiarios no deberían enfrentar tal riesgo legal. .

El miércoles, la disposición relativa a los beneficiarios de DACA fue eliminada por completo de la propuesta. El senador republicano Ken Bennett de Prescott, quien votó a favor de la medida después de insistir en que se elimine la disposición de DACA, dijo que también se agregó lenguaje para aclarar que la ley no se aplica a las personas que ingresaron ilegalmente a Arizona antes de que comience la aplicación de la medida electoral propuesta.

¿Similar o no a la ley de Texas?

La propuesta electoral contiene otras disposiciones que no están incluidas en la medida de Texas, como convertirla en un delito grave punible con hasta 10 años de prisión por vender fentanilo que provoque la muerte de una persona. Esta no es la primera vez que los legisladores republicanos en Arizona intentan criminalizar a los inmigrantes que no están autorizados a estar en Estados Unidos.

Al aprobar su histórico proyecto de ley de inmigración de 2010, la Legislatura de Arizona consideró ampliar la ley de invasión del estado para criminalizar la presencia de inmigrantes e imponer sanciones penales. Pero el lenguaje sobre invasión fue eliminado y reemplazado por el requisito de que los agentes, mientras hacen cumplir otras leyes, cuestionen el estatus migratorio de las personas si se cree que se encuentran en el país ilegalmente.

El requisito del interrogatorio fue finalmente confirmado por la Corte Suprema de Estados Unidos a pesar de las preocupaciones de los críticos sobre el perfil racial, pero los tribunales prohibieron la aplicación de otras secciones de la ley.

“No nos hará más seguros”

Después de que el Senado aprobara la medida, Hobbs emitió un comunicado denunciando la propuesta. “Los líderes empresariales, las autoridades fronterizas y los líderes locales bipartidistas de todo el estado que se oponen a este proyecto de ley saben que no nos hará más seguros, sino que demonizará a nuestras comunidades y conducirá a la discriminación racial”, dijo Hobbs.