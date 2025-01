Inician vuelos de deportación en aeropuerto de Tucson, confirma el Departamento de Defensa y CBP

TUCSON- Los vuelos de deportación han comenzado en Arizona, algunos ya fueron efectuados en Tucson, así lo confirmó este viernes el Departamento de Defensa y la Patrulla Fronteriza en el sector Tucson.

Imágenes publicadas por el Departamento de Defensa muestran a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ingresando a personas migrantes a un C-17 GlobeMaster III en el Aeropuerto Internacional de Tucson el jueves por la noche.

El sector Tucson reportó que docenas de personas en el país fueron puestas en el avión, junto con las botellas de agua y sus pertenencias. La aeronave tenía como destino Guatemala.

1/23: Promises made; promises kept Tucson Sector is the wrong place to illegally cross! Tucson Sector Border Patrol partnered with Department of Defense to remove and repatriate 80 illegal aliens back to Guatemala. Cross the border illegally? You’ll be removed. pic.twitter.com/RV3MR3HBt2