Incendio Robles y Adams arden cerca de Benson; piden prepararse para evacuar

#AZForestry working 2 new starts both approx. 15 mi. E. Benson. #AdamsPeak: N. I-10, 5ac. #RoblesFire: S. I-10 & 4mi. SW Dragoon. 100 ac. & active. Fire threatening & impacting comms towers.

Air Attack launched, hotshot crew on scene, & add'l resources ordered.#AZFire pic.twitter.com/lkS6WsbTKR