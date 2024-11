Hobbs y líderes locales anunciaron detalles de la nueva autopista en Arizona

PHOENIX - El viernes, Hobbs y otros líderes celebraron la Proposición 479, una medida que financiará millas de nuevas autopistas y carriles para vehículos.

La Ruta Estatal 30 entre Loop 202 y Loop 303 ofrecerá a los conductores una ruta alternativa a la Interestatal 10.

La medida es crucial para la financiación del transporte que promete transformar la infraestructura y la economía del condado de Maricopa durante los próximos 20 años.

La Proposición 479 aprobada por los votantes generará casi $14.9 mil millones, creará cientos de miles de empleos y apoyará el desarrollo económico.

Today, we celebrated Arizona’s bright economic future with the certification of Prop 479. Prop 479 means good-paying jobs and opportunities for businesses to relocate and grow. Economic growth is bipartisan, and I’m proud we were able to work across the aisle to get the job done. pic.twitter.com/H05nFWwo9c