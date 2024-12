Hobbs insta a dejar de recopilar datos sobre abortos, citando la privacidad de las pacientes

ARIZONA- La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, pidió a los legisladores que deroguen la ley estatal que exige un informe anual sobre abortos, debido a que según ella infringe la privacidad de las pacientes, lo que se hace eco del impulso de otros funcionarios demócratas para reducir o eliminar tales requisitos.

"El gobierno no tiene cabida en la vigilancia de la toma de decisiones médicas de los arizonenses ni en el seguimiento de su historial de salud", dijo Hobbs, en un comunicado luego de que se diera conocer su informe correspondiente a 2023. "Formar una familia es una experiencia sensible y personal para una mujer y sus seres queridos; no debería haber lugar para la vigilancia gubernamental y la publicación de esa decisión".

Hobbs no es la única preocupada por la recopilación de datos sobre abortos, especialmente ahora que Donald Trump se prepara para asumir nuevamente la presidencia, cuando podría implementar políticas hostiles, o al menos menos favorables, al derecho al aborto.

“Realmente vale la pena pensar detenidamente sobre el riesgo y el beneficio de recopilar datos en este nuevo entorno”, dijo Isaac Maddow-Zimet, investigador del Instituto Guttmacher, una organización de investigación que apoya los derechos al aborto y realiza sus propias encuestas voluntarias a los proveedores de abortos.

Un puñado de estados controlados por los demócratas han reducido los requisitos de presentación de informes en los últimos años por preocupación sobre la privacidad y también considerando la carga que supone para los proveedores recopilarlo todo. Los estados gobernados por los republicanos generalmente piden mucho, aunque muchos de ellos han prohibido el aborto en todas las etapas del embarazo o después de aproximadamente las primeras seis semanas, antes de que muchas personas sepan que están embarazadas.

Lo que debes saber Los datos de Arizona que se hicieron públicos el miércoles reflejan los cambios de política: el estado pasó de menos de 14,000 abortos en 2021 a 11,400 en 2022 y a 12,700 el año pasado. Las cifras de 2024 no están en el informe del estado, que publica el Departamento de Servicios de Salud.

El informe comenzó con la participación voluntaria de los proveedores con licencia en 1976 y se volvió obligatorio en 2010. El estado recopila información detallada, que incluye si los menores tienen el consentimiento de los padres, así como la edad, el estado civil y la raza y etnia del paciente. También informa cuántos pacientes

Los datos incluyen los abortos y nacimientos previos que ha tenido la paciente, el tiempo de gestación en que se encontraba y si el aborto implicó un procedimiento o píldoras. Pero los datos no incluyen el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento o el número de la Seguridad Social de la paciente.

El acceso al aborto ha ido cambiando en todo el país desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó Roe v. Wade en 2022 y puso fin al derecho nacional al aborto.