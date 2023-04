Gobernadora Hobbs establece un récord de veto en la primera sesión legislativa

PHOENIX —La gobernadora Hobbs ha rechazado el martes 11 proyectos de ley más, con lo que aumenta a 63 la cifra de vetos en el día 100 de la sesión legislativa y supera el récord de 58 vetos de Janet Napolitano establecido en 158 días en la sesión de 2005.

Al igual que Hobbs en su primer año en el cargo, Napolitano fue una gobernadora demócrata que enfrentó una legislatura controlada por los republicanos.

“No vine aquí para vetar proyectos de ley”, dijo Hobbs en una conferencia de prensa la semana pasada, marcando sus primeros 100 días en el cargo. “Vine aquí para resolver problemas reales para los arizonenses y he dejado en claro que no voy a apoyar una legislación que no aborde los problemas reales que enfrentamos”.

El lunes, Hobbs vetó dos proyectos de ley que involucran armas de fuego y escuelas públicas; respaldados por los republicanos.

Uno de los proyectos de ley habría permitido a los padres con un permiso de portación oculta traer armas al campus de la escuela, protegidos de enjuiciamiento.

Hobbs argumentó que esto no haría que las escuelas públicas fueran más seguras y no arreglaría la seguridad de las armas en las escuelas.

Por otro lado, el republicano y Presidente Pro Tem del Senado, T.J. Shope, R-Coolidge, criticó la postura de la gobernadora Hobbs y dijo que: “en lugar de demostrar diplomacia y bipartidismo, la gobernadora está mostrando su fracaso en el trabajo al otro lado del pasillo”.