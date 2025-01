Reabren de senderos en el Gran Cañón tras cierre temporal por fuga de gas de cloro

ARIZONA- Una fuga de gas de cloro en Roaring Springs obligó al cierre temporal de todos los senderos en la parte norte del Parque Nacional del Gran Cañón, informaron autoridades el jueves en redes sociales

Bright Angel Trail, North Kaibab Trail y South Kaibab Trail estuvieron cerrados hasta nuevo aviso para los excursionistas, según la publicación.

UPDATE: Thursday, Jan. 16 at 1 p.m.



All inner canyon corridor trails are now open to the public. The chlorine gas leak has been stabilized, and crews remain on scene to complete the repairs. https://t.co/ALKgmWSKJV