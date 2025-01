Exagente de la Patrulla Fronteriza acepta acuerdo de culpabilidad tras ser acusado de realizar actos sexuales contra su hija

ARIZONA- En Tucson un ex agente de la patrulla fronteriza fue declarado culpable de realizar actos sexualmente indebidos a su propia hija, y de otro cargo relacionado a un delito en contra de otra menor de edad.

De acuerdo con documentos judiciales, un juez del condado Pima determinó la culpabilidad del ex agente de la patrulla fronteriza, Efrén López Cornejo que en 2021 fue arrestado tras ser acusado por su propia hija.

Según un documento interno del condado Pima, el ex patrullero fue detenido por la policía de Marana, en el mismo reporte se detalle que Cornejo hizo tocamientos indebidos a su hija y también la obligó a tocarle. Esto comenzó cuando ella tenía sólo 9 años y continuó en el periodo del 2011 al 2017, según la acusación.

Además, el ex agente federal fue encontrado culpable también por exhibición indecente a un menor y es que 2006 mostró sus genitales a una niña de entonces 9 años.

Cornejo fue sentenciado el jueves a libertad con dos periodos de libertad condicional de por vida, pero no deberá pasar tiempo en prisión tras ser declarado culpable por los cargos relacionado a actos sexuales indebidos en contra de un menor y exposición indebida.

En entrevista con la cadena KVOA, la ex posa de Cornejo se mostró frustrada, impotente al igual que su hija y también víctima Julia.

“Me siento conmocionada. Me siento enojada. Me siento perturbada. Me siento decepcionada. Siento que hubo un error judicial”, dijo Jennifer Verna, exesposa del exagente Cornejo.

“Es un monstruo, es un abusador. Es un abusador de menores. Eso es lo que es”, añadió.

Pero ¿por qué este exagente no pisará prisión pese a los cargos? Especialistas no relacionados con el caso aseguran se debe en gran parte al acuerdo de culpabilidad que se realiza después de que el jurado no llegara a un veredicto.

“No hubo un juicio, lo que tengo entendido de lo que se le había acusado al acusado en este caso llevaba una pena posible de estar en encarcelada para el resto de su vida natural entonces el resultado que obtuvo hice extremadamente favorable comparado de lo que le podía haber pasado si lo hubieran condenado con un juicio”, comentó Joel Chorny, abogado penalista en Tucson.

Al cuestionar a la oficina del fiscal del condado Pima sobre el acuerdo, respondieron que las dos cadenas de libertad condicional de por vida en cualquier momento por una razón determinada puede cambiar y el culpable pasará tiempo en prisión.