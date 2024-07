Localizan a 200 niños desaparecidos, 49 de ellos en Arizona, confirma el Servicio de Alguaciles

Lo que debes saber La agencia informó que algunos de los niños recuperados incluían a una joven embarazada de 16 años que se escapó de un hogar grupal en Glendale en marzo y una niña de 14 años que desapareció en mayo después de que su madre intentó recogerla de un centro comercial de Phoenix y no pude encontrarla.

El Servicio de Alguaciles detalló que trabajó con numerosas agencias de Arizona durante el operativo, incluida la policía de Phoenix, la Oficina del Alguacil del Condado Pima y el Departamento de Seguridad Infantil de Arizona.

La agencia también localizó y recuperó niños en California, Oregón, Michigan, Nueva York, Florida y Carolina del Norte.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos anunció que había recuperado o localizado de forma segura a unos 200 niños, casi una cuarta parte de los cuales eran de Arizona, como parte de una operación nacional de seis semanas denominada "We Will Find You 2", cuyo objetivo era localizar a los desaparecidos. o secuestraron a niños en todo el país.

La agencia confirmó que recuperó a 123 niños y localizó a otros 77 que se encontraban en un entorno seguro y no necesitaban ser retirados entre el 20 de mayo y el 24 de junio, centrándose en áreas con grandes concentraciones de niños desaparecidos.

Añadió que 33 de los niños recuperados y 16 localizados de forma segura eran de Arizona.

"Los Marshals son conocidos por ser los principales cazadores de fugitivos, pero esta era una misión para recuperar a los miembros más vulnerables de nuestras comunidades", dijo el Marshal interino de los Estados Unidos Van Bayless en un comunicado. "Junto con nuestras agencias asociadas, localizamos y recuperamos docenas de niños de Arizona que fueron víctimas de abuso, adicciones forzadas y tráfico sexual. Esta operación pone de relieve la necesidad de intensificar nuestros esfuerzos para localizar a más víctimas y llevar a sus captores ante la justicia”.

El director del Servicio de Alguaciles de EE. UU., Ronald L. Davis, señaló que los niños desaparecidos a veces pueden estar huyendo de entornos abusivos, y era imperativo que la agencia llevara a los niños recuperados a un entorno seguro si aquel del que originalmente huyeron resultaba ser abusivo.

Michelle DeLaune, presidenta y directora ejecutiva del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, dijo en la conferencia de prensa del lunes que su organización tiene un historial de ayudar al Servicio del Mariscal de los EE. UU. a localizar a niños desaparecidos y señaló que el problema prevalece en todo el país.

DuLaune dijo que su organización recibió más de 36 millones de informes de sospecha de explotación sexual infantil el año pasado junto con casi 150,000 llamadas a su centro de llamadas 24 horas al día, 7 días a la semana. Señaló que aproximadamente el 90% de los niños desaparecidos se han escapado y corren el riesgo de quedarse sin hogar y ser víctimas de trata sexual.