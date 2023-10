Escasez de policías en Arizona: ¿Solos frente al crimen?

ARIZONA- ¿Por qué ya nadie quiere ser policía? En lo que se encuentra una respuesta y una solución, Departamentos de Policía en varias ciudades de Arizona enfrentan diferentes formas la falta de oficiales. Telemundo Arizona realizó un recorrido en comunidades del estado para conocer a fondo la realidad de enfrentar al crimen con pocos elementos.

Todo empieza con las llamadas al 911. En Tucson se estima son atendidas más de 1 millón de llamadas al año, en las que se debe seguir un procedimiento de efectividad, en tiempo y enlace, y es que este es el enlace de la llamada con la autoridad correspondiente.

En situaciones de urgencia, el caso debería ser enviado a las autoridades en menos de dos minutos, pero ¿qué pasa cuando se responden cientos de llamadas al día y no hay suficientes oficiales en las calles para atender a todas?

“¿Que te dicen en la policía? ¿Hay disparos? ¿Hay muertos? No, no todavía no, entonces espérate, ¿tú crees que esa es la respuesta adecuada para sentirte seguro?”, comenta Jesús, residente de Tucson.

Prioridades, es como la policía debe catalogar sus respuestas a llamadas, iniciando con casos activos o de alto riesgo, algo con lo que Jesús se mostró inconforme. Desde hace meses su vecindario se ha convertido prácticamente en una zona de tiro y arrancones, pero por la dinámica del crimen, la policía asegura no siempre llega.

Imágenes compartidas por residentes muestran la presencia criminal en este vecindario en Tucson es evidente, durante el recorrido realizado por Telemundo Arizona, dos autos se acercaron y aceleraron en varias ocasiones buscando intimidar.

¿Qué está haciendo la policía para mejorar su respuesta y atender más llamados?

“Como crece la ciudad, nosotros tenemos que crecer como departamento para poder servir a la comunidad”, explica Ángel Espadas, del reclutamiento policía de Tucson.

Actualmente, la policía de Tucson cuenta con 817 oficiales, de esos 581 están designados a patrullar las calles de una ciudad que cuenta con más de 500 mil habitantes. Todos civiles, y La mayoría, jóvenes recién egresados de la preparatoria que reciben una capacitación, y apoyan a la policía en casos de bajo riesgo, permitiendo que los oficiales respondan mejor a llamadas de alta prioridad.

Dentro de las cifras, se encuentran rostros como el de Giovanna, y es que su negocio ha sido víctima de múltiples robos, obligándola a tomar medidas de seguridad, como instalar rejas, cámaras y acudiendo incluso a la protección divina, ya que asegura la policía responde muy tarde a sus llamadas.

En Phoenix, el Departamento de Policía enfrenta una escasez de oficiales con más de 500 posiciones por llenar, un número que busca disminuir con campañas de reclutamiento y ofreciendo también un histórico bono de contratación de 7,500 dólares.