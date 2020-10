Encuesta revela el impacto desigual del COVID-19 en latinos

El primer golpe del coronavirus en la vida de Flora García no llegó por medio del contagio. El 28 de marzo de 2020 quedó marcado en su calendario como su última jornada de trabajo. Son los efectos de la pandemia.

“Sin previo aviso, simplemente una tarde de estar trabajando y decirnos vamos a cerrar,” dijo García que preparó comida durante tres años y desde hace más de 35 vive en Estados Unidos. Ella y su familia escaparon El Salvador durante la guerra civil y asegura que nunca había sentido esa incertidumbre que vivió en su país, hasta ahora con el coronavirus.

García es una de las latinas que perdió su empleo en Arizona y se vio obligada a solicitar beneficios de desempleo para poder sobrevivir. Ahora, forma parte del 45% de las personas que en el estado se quedaron sin trabajo, de acuerdo con una encuesta realizada por UnidosUS.

El reporte en el que se entrevista alrededor de 400 personas en el estado, detalla que el 30% se vieron obligados a cerrar su negocio temporal o permanentemente y el 77% redujeron el salario.

García nos cuenta que tenía ahorros, pero no estaba segura hasta cuando le iban a durar para pagar las cuentas de la casa, no sabía cuándo esta pandemia llegaría a su fin. “Fue bien triste, depresivo, casi en las noches no podía dormir,” dijo García. “Me despertaba en las noches pensando, ¿ok se me acaba lo que tengo y qué voy a hacer”.

Su primer cheque por beneficios de desempleo los recibió dos meses después de que presentó la solicitud. La misma encuesta de UnidosUS preguntó sobre la demora en recibir este tipo de ayuda.



Arizona tiene una de las más bajas ayudas de desempleo en la nación, $240 semanales y eso es sin descontar los impuestos. “¿Cómo vas a sobrevivir con $800 al mes?" pregunta García. En Arizona, un 42% de las personas que participaron en la encuesta, tuvieron que pedirle dinero prestado a amistades o familiares para gastos básicos.

“He escuchado al presidente cuando él dijo que, pues que esto era algo que iba a pasar, que no era nada peligroso,” dijo García. A comienzos de octubre de 2020, más de 200,000 personas habían muerto por el Covid-19 en Estados Unidos. Todavía no hay una vacuna contra el virus.

Para ver la encuesta completa que realizó UnidosUS en Arizona, Florida y Texas acerca de las experiencias que latinos han tenido durante esta pandemia vaya al siguiente enlace.