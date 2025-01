En video: dramático rescate de un perro en un río congelado en Vermont

VERMONT- Al ver a un perro luchando por mantenerse a flote en un río helado de Vermont, Chris MacRitchie no dudó.

Saltó a las frías aguas y avanzó hacia el perro, sacándolo suavemente a la orilla, donde su esposa lo cubrió con una sudadera. El dramático rescate, ocurrido el 10 de enero en Berlin, fue grabado en video por su hijo y se compartió ampliamente en las redes sociales.

El hijo de MacRitchie fue el primero en ver al perro cuando pasaban por el autoservicio de un Dunkin’ cercano. Cuando llegaron a la orilla del río Winooski, el padre de dos hijos sintió que no tenía otra opción que salvar al can.

“Fue uno de esos momentos que probablemente todos tienen en su vida en los que vas a tomar una decisión”, dijo MacRitchie. “Sentí que estaba obligado a intentar al menos rescatar a este perro del río, ya que tengo dos perros y esperaría que alguien hiciera eso por ellos si estuvieran en esa situación”.

El video muestra a MacRitchie —vestido con una camiseta, pantalones deportivos y botas— acercándose a la orilla mientras el perro lucha por salir. Él llama al perro, y se puede escuchar a su esposa animándolo a rescatarlo.

MacRitchie pisa con cuidado a través del hielo y entra en el río, jadeando audiblemente mientras avanza hacia el perro, que estaba al otro lado del afluente congelado. MacRitchie levanta al perro del agua y lo coloca sobre la orilla helada. Lo lleva hacia su esposa.

“La única verdadera preocupación que tenía sobre ello no era entrar en el agua fría. Era la profundidad. No sabía si tenía 20 pies de profundidad o solo dos”, dijo MacRitchie. “Cuando rompí el hielo y me puse de pie y el agua me llegaba a la cintura, en realidad me sentí aliviado por eso. En mi mente, durante ese momento, pensé, ‘OK, esto no es tan malo. Sí, está frío, pero siento que es una situación muy manejable’”.

MacRitchie llamó al dueño del perro, Morgan Cerasoli, cuyo número estaba en la placa del perro.

Cerasoli dijo que había estado buscando a su perro llamado Arizona, un mestizo de 7 años que originalmente había sido rescatado al lado de la carretera en Carolina del Sur, desde el 9 de enero. Estaba yendo a recoger a su hija de la escuela, cuando recibió la llamada de MacRitchie quien le dijo que había “sacado a un perro ahogándose” del río.

“Empecé a llorar, y le dije, ‘Oh, Dios mío, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Déjame hacer un giro en U y vuelvo enseguida,’” dijo mientras se sentaba junto a Arizona durante una entrevista. Dijo que el perro se ha recuperado en su mayoría.

Después de reunirse con su perro, Cerasoli dijo que vio el video y volvió a llorar por el rescate de MacRitchie y al ver a Arizona luchando en el agua.

“Es valiente, es desinteresado, es loable. Es todo lo que creo que estamos en esta Tierra para ser”, dijo sobre el rescate. “A veces parece que eso es muy raro en estos días.”