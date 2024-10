En video: brutal golpiza a hombre hispano en Phoenix

PHOENIX- Un hombre hispano recibió una brutal golpiza cuando se disponía a entrar a su casa. De acuerdo con el testimonio de la víctima, un grupo de jóvenes llevó a cabo la agresión que lo dejó en el piso.

La policía de Phoenix confirmó que el incidente se reportó el 22 de septiembre en la calle Thomas. Hasta el momento no se han identificado a los agresores pese a que existen imágenes de lo ocurrido,

Telemundo Arizona habló con la victima que por razones de seguridad comparte su testimonio de forma anónima.

“Lo único que uno piensa es que hasta ahí llegué…. disculpe que me quiebre pero pensé en mi familia”, relató entre lágrimas.

El hombre asegura que fue blanco de la salvaje agresión sin una razón aparente.

“Nunca me meto con nadie, no ofendo personas, respeto a cada quien… y me toco a mí”.

Él regresaba de un largo día de trabajo, su esposa e hijos lo esperaban dentro de casa, pero recuerda que cuando bajo de su vehículo empezó la pesadilla.

“Me noqueó… en el video se mira cómo me arrastra, me golpea muchísimo”.

El hombre fue hospitalizado esa noche, su vista se nubló durante días, actualmente enfrenta mareos, dolor de cabeza y se le dificulta caminar.

José Guzmán, de la organización para Víctimas de Crimen, asegura que cada semana recibe incidentes similares.

“Recibo de 10 a 15 familias tratando de reportar crímenes de esa magnitud que son golpeados sin ningún motivo”, añadió.

La Policía de Phoenix no pudo confirmarnos que se trate de pandillas o una tendencia, ya que caso sigue bajo investigación.