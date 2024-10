El condado clave de Arizona que podría decidir quién ganará la Casa Blanca

Por qué un recuento completo lleva tiempo Hay tres razones principales para esto: el tamaño de Maricopa, la cercanía de las contiendas en el condado y las leyes electorales de Arizona, que fueron escritas y aprobadas por republicanos.

Maricopa es la segunda jurisdicción electoral más grande de la nación. Solo el condado de Los Ángeles, confiablemente demócrata, es más grande.

Maricopa informa sus resultados mucho más rápido que Los Ángeles, pero lleva más tiempo averiguar quién ganó porque el condado, y Arizona en general, está dividido de manera tan uniforme. Eso crea una falsa impresión de desorden en el recuento de votos.

La ley de voto por correo de Arizona también alarga el recuento. Permite a los votantes devolver las papeletas por correo antes del cierre de las urnas el día de la elección. En 2022, 293,000 votantes (una quinta parte del total de votos en Maricopa) depositaron sus papeletas de voto por correo el día de las elecciones

El recuento de las papeletas de voto por correo lleva más tiempo porque, antes de que se puedan contar, se deben escanear los sobres, clasificar las papeletas e inspeccionar las firmas de los votantes para garantizar que sean legítimas.

Extender el recuento aún más es una disposición de la ley de Arizona que permite a los votantes "corregir" sus papeletas hasta cinco días después del día de las elecciones. Eso significa que si la oficina electoral cree que la firma en la papeleta o algún otro detalle técnico es incorrecto, el votante tiene cinco días más para acudir y corregirlo para que la papeleta cuente.

WASHINGTON- El condado Maricopa se ha convertido en el condado clave por excelencia del país, un lugar que podría determinar si la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump será el próximo presidente y qué partido controla el Senado de Estados Unidos.

El condado está tan dividido políticamente que puede llevar más de una semana saber quién lo ganó. Este año, los funcionarios electorales advierten que podría llevar hasta 13 días tabular todas las papeletas en Maricopa.

El prolongado recuento ha convertido al condado de Maricopa, donde se encuentran Phoenix y docenas de otras comunidades, en un centro de teorías de conspiración electoral.

Pero la razón por la que lleva tanto tiempo es simple. Aquí hay algunas cosas que debe saber sobre este importante campo de batalla:

El condado Maricopa se extiende a lo largo de más de 9,000 millas cuadradas, más que cuatro estados de EE. UU.

Con sus 4.5 millones de residentes, el condado alberga al 60% de los votantes de Arizona. Tiene más residentes que casi la mitad de los estados del país.

No siempre fue así. En 1969, el condado aún albergaba a menos de 1 millón de personas. Se convirtió en un imán para conservadores como John Kavanagh, un oficial de policía retirado de la Autoridad Portuaria de Nueva York que en 1993 se mudó con su familia al condado de Maricopa.

En 1993, la población del condado era de 2.3 millones y los republicanos dominaban la legislatura estatal y la política del condado de Maricopa.

Actualmente, el condado tiene casi el doble de población y su política ha cambiado. Arizona ahora tiene una gobernadora demócrata, elegido en 2022.

Cómo Maricopa pasó de ser un bastión republicano a un condado clave

Entre las razones por las que la inclinación política del condado de Maricopa cambió se encontraba el aumento de la migración a Arizona desde México.

En la década de 1990, la administración del presidente Bill Clinton reforzó la frontera de California, impulsando la migración ilegal a Arizona, que ya tenía una sólida población hispana. La inmigración se convirtió rápidamente en un punto de conflicto político, lo que llevó a muchos en la ya numerosa población latina del estado a sentir que los republicanos los estaban demonizando.

El cambio más grande se produjo en 2010, cuando la legislatura controlada por los republicanos de Arizona aprobó una ley, la SB1070, que permitía a la policía local detener a las personas que sospechaban que estaban en el país ilegalmente. La ley, que los opositores llamaron “Muéstrame tus papeles”, fue la ley antiinmigrante más dura del país y animó a los latinos del estado a organizarse contra los republicanos.

El Condado de Maricopa realizó una rueda de prensa para hablar de los pasos que se implementarán para brindar un ambiente seguro durante las elecciones generales del 5 de noviembre.

“Galvanizó a la comunidad latina como nada lo había hecho antes”, dijo Joe García, líder del grupo activista latino Chicanos Por La Causa.

Aun así, los primeros rumores de que el condado de Maricopa podría atacar al Partido Republicano, que había dominado durante mucho tiempo, no llegaron hasta 2016.

Los votantes republicanos como Gordon Keig se sentían cada vez más incómodos con algunas posiciones del Partido Republicano.

El exalguacil del condado Maricopa fue uno de los asistentes al mitin del expresidente Trump en Tempe.

Keig no pudo decidirse a votar por Trump o por su rival de 2016, Hillary Clinton. Y una vez que Trump asumió el cargo y comenzó lo que Keig vio como su enfoque errático y basado en disputas para gobernar (que incluía peleas con el popular senador republicano de Arizona John McCain, cuyos nietos conocían las propias hijas de Keig), Keig no pudo soportarlo más. Cambió su registro al Partido Demócrata, diciendo que sentía que los valores republicanos "ya no estaban ahí para mí".

En 2020, Keig votó por el demócrata Joe Biden. El cambio de votantes como él es visible al comparar los votos de Maricopa en las elecciones presidenciales de 2012 con los de 2020. Una media luna de barrios más ricos que rodean el centro de Phoenix desde el norte hasta el extremo sureste, donde una nueva planta de chips de Intel ha atraído a trabajadores de alta tecnología, cambió del Partido Republicano al Demócrata. Los agentes locales apodaron el área "la otra cara de la moneda"

La zona de inversión sigue en gran medida el lugar donde se han agrupado los residentes más educados de Maricopa. El condado, que antes tenía un nivel educativo menor que el promedio nacional, ahora cuenta con una proporción ligeramente mayor de adultos con títulos universitarios de cuatro años que el promedio nacional, un indicador clave del voto demócrata en la era de Trump.

Conspiraciones electorales

Trump afirmó falsamente que ganó Arizona después de su derrota de 2020 ante Biden, y él y sus aliados atacaron a cualquiera que argumentara lo contrario.

Los partidarios se presentaron fuera de la oficina electoral del condado, algunos armados y muchos ondeando banderas de Trump y de Estados Unidos, para una manifestación de “Detengan el robo”. El entonces abogado de Trump, Rudy Giuliani, celebró audiencias en un hotel de Phoenix.

El Senado estatal controlado por los republicanos lanzó una revisión plagada de errores del manejo de Maricopa de las elecciones de 2020. El condado se convirtió en una especie de atracción turística para los negacionistas electorales que vinieron de otros estados para ver el espectáculo.

El expresidente, dedicó gran parte de su discurso para hablar de la crisis fronteriza, y afirmó que estados unidos está ocupado por una “invasión migrante”, y que el país se ha convertido en un “bote de basura”, refiriéndose a todos los migrantes que han entrado.

El registrador del condado, Stephen Richer, un republicano que defendió la precisión de los resultados electorales del condado, fue objeto de críticas por parte del propio Trump, y Richer y su familia enfrentaron amenazas.

Richer dice que la razón por la que algunos republicanos siguen siendo escépticos sobre la forma en que funcionan las elecciones en el condado no es porque haya algo especialmente complicado o inusual en la forma en que se cuentan los votos. Es porque Maricopa, donde Biden derrotó a Trump por un margen de unos 11,000 votos, puede ser el mejor lugar para socavar la confianza en las elecciones nacionales.

Maricopa es un condado clave en un estado clave, señaló.

“Así que si realmente quisieras fijar tu atención en un lugar que rendiría dividendos para tus teorías, entonces el condado de Maricopa sería el lugar”, dijo Richer.