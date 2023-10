El partido No Labels entabla demanda en Arizona para impedir que demócratas utilicen su agrupación para postular candidaturas

PHOENIX- El partido No Labels presentó este jueves una demanda en Arizona buscando impedir que su agrupación política sea utilizada por demócratas que se oponen a los esfuerzos del grupo por lanzar una candidatura para tener un tercer partido en las elecciones presidenciales del próximo año.

En la demanda se solicita a un juez federal en Phoenix que impida al secretario de Estado demócrata, Adrian Fontes, permitir que personas se postulen para cargos distintos de presidente o vicepresidente bajo el partido No Labels.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

La oficina de Fontes le dijo al grupo el mes pasado que está obligado a aceptar candidaturas incluso si los líderes del partido las rechazan. Al menos identificada como parte de No Labels es un partidario de Joe Biden que se opone al grupo y quiere que revele quiénes son sus donantes, algo que los partidarios del presidente buscan desde hace mucho tiempo.

LO QUE DEBES SABER

Los funcionarios de No Labels reportan que han recaudado $60 millones mientras buscan acceso a las boletas en los 50 estados para ofrecer una alternativa a los electores además del presidente Biden y el expresidente Donald Trump.

El grupo aseguró que no nombrará a sus donantes para proteger su privacidad.

Integrantes de No Labels niegan que serán saboteadores, diciendo que el descontento con los principales partidos políticos está en un punto álgido y crea una rara oportunidad para que un esfuerzo de un tercero tenga éxito.

No Labels ha atraído un escrutinio adicional en Arizona, uno de una docena de estados donde ha asegurado el acceso a las boletas para un potencial candidato presidencial. Los partidarios de Biden expresaron su preocupación de que No Labels pueda resultar un saboteador dado que ganó el estado por menos de 11,000 votos en 2020 con una coalición que incluía a independientes conservadores y republicanos moderados.

Al negarse a nominar candidatos para cargos estatales, No Labels argumenta que no está sujeto a las leyes de divulgación de financiación de campañas de Arizona. El partido argumenta que la ley estatal permite a los partidos políticos participar sólo en las elecciones que ellos elijan y la Constitución de Estados Unidos protege el derecho del partido a asociarse o no asociarse libremente con candidatos.

“La ley está claramente del lado de No Labels”, dijo Benjamin Chavis Jr., exdirector de la NAACP y copresidente nacional de No Labels. “Entonces la pregunta es: ‘¿Por qué el Secretario de Estado actúa como lo hace?’ No tiene nada que ver con la ley, tiene más que ver con la política”.

Un portavoz de Fontes, un demócrata, no hizo comentarios de inmediato. Pero el mes pasado, su oficina le dijo a No Labels que rechazar sus trámites violaría sus derechos.

“El Secretario de Estado de Arizona no está de acuerdo con su afirmación de que un partido político recientemente reconocido puede optar por privar a sus propios votantes de su libertad de asociación protegida constitucionalmente”, escribió la directora de elecciones estatales, Colleen Connor, en una carta del 22 de septiembre.

Los candidatos han presentado declaraciones en donde expresan su interés para postularse para el Senado de los Estados Unidos y la Comisión de Corporaciones de Arizona, el regulador de servicios públicos del estado. Uno de ellos, el candidato a la Comisión de Corporaciones, Richard Grayson, es un opositor de No Labels que ha criticado los esfuerzos del grupo.