El Departamento de Justicia acusa al Departamento de Seguridad Infantil de Arizona de discriminar a padres e hijos con discapacidades

ARIZONA – El Departamento de Justicia anunció el lunes una acusación contra el Departamento de Seguridad Infantil de Arizona (DCS, por sus siglas en inglés) por discriminación contra padres e hijos con discapacidades.

Después de una investigación exhaustiva, el departamento descubrió que el DCS no se comunicaba de manera efectiva con los padres e hijos con discapacidades auditivas, incluso al no proporcionar intérpretes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

El DCS tampoco se adaptó razonablemente a las necesidades de los padres con discapacidades, por ejemplo, al no proporcionar información en un formato simplificado. Por último, el DCS niega a los padres con discapacidades la igualdad de oportunidades para participar y beneficiarse de los programas y servicios del DCS.

"Según la ADA, los padres y los niños con discapacidades tienen derecho a un trato justo e igualitario por parte de las agencias de bienestar infantil", dijo la Fiscal General Adjunta Kristen Clarke de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

La declaración también señala que la División de Derechos Civiles está comprometida a garantizar que la discriminación ilegal no interfiera con la oportunidad de un padre de permanecer o reunirse con su hijo y que las separaciones no se prolonguen porque una agencia de bienestar infantil no proporcione a los padres la comunicación efectiva y las adaptaciones razonables garantizadas por la ADA.

“Los padres y los niños con discapacidades merecen ser tratados con dignidad”, dijo el fiscal federal Gary M. Restaino para el Distrito de Arizona. “Nuestra oficina seguirá trabajando con la División de Derechos Civiles para garantizar que los padres y los niños con discapacidades estén protegidos por la ley y para garantizar que el Departamento de Seguridad Infantil adapte de manera más significativa a las discapacidades en la búsqueda de mejores resultados para las familias”.

La carta del departamento explica que el DCS viola la ADA al negar una comunicación efectiva y ayudas y servicios auxiliares a los padres, cuidadores y niños con discapacidades auditivas. Por ejemplo, el DCS no hizo arreglos para que los padres, cuidadores y niños sordos o con problemas de audición recibieran intérpretes de lenguaje de señas estadounidense (ASL), incluso durante reuniones importantes y cuando los niños eran retirados de sus hogares.

El DCS no se comunicó con los padres con discapacidades visuales y otras discapacidades que afectan la comunicación de una manera que esos padres pudieran entender. Como resultado, los padres, cuidadores y niños con discapacidades no podían entender lo que estaba sucediendo en ocasiones durante sus casos en el DCS y las interacciones con el DCS.

La carta también documenta el fracaso del DCS de hacer adaptaciones razonables que los padres con discapacidades necesitan, a pesar de que esas adaptaciones podrían ayudar a los padres a abordar las preocupaciones del DCS.

Finalmente, el departamento determinó que el DCS tampoco les da a los padres con discapacidades la oportunidad de participar de manera igualitaria en sus programas y servicios. Por ejemplo, el DCS se basa en estereotipos y suposiciones infundadas sobre los padres con discapacidades.

Si usted o alguien que conoce tiene una queja sobre discriminación por discapacidad por parte del DCS, llame al 1-888-394-3540 (para TTY, marque primero 711) o presente una queja aquí.

Para obtener más información sobre la ADA, llame a la línea gratuita de información sobre la ADA del departamento al 1-800-514-0301 (TTY 1-833-610-1264) o visite www.ada.gov.