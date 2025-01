Dura paliza a los Suns en Cleveland

CLEVELAND- Donovan Mitchell anotó 33 puntos, 23 en la segunda mitad, y Darius Garland agregó 16 para que los Cavaliers de Cleveland comenzaran la segunda mitad no oficial de la temporada al dominar a los Suns de Phoenix por 118-92.

Los Cavs, que abrieron la temporada con 15 victorias consecutivas, mejoraron el mejor récord de la NBA a 36-6, empatado en el octavo mejor comienzo de la historia. También tienen marca de 21-2 en casa y 13-1 contra equipos de la Conferencia Oeste.

Cleveland no tuvo muchos problemas para controlar a los Suns a pesar de no contar con tres jugadores de rotación, ya que los aleros Evan Mobley (pantorrilla), Isaac Okoro (hombro) y el escolta Caris LeVert (muñeca) no jugaron por lesiones.

Booker nunca se puso en marcha ofensivamente y no logró llegar a los 30 puntos por primera vez en seis partidos. Getty Images.

Kevin Durant anotó 23 puntos para liderar a Phoenix, que había ganado cinco de seis. Devin Booker agregó 15 (10 por debajo de su promedio) y tuvo seis pérdidas de balón.

Bradley Beal regresó después de perderse los últimos dos partidos por un esguince de tobillo izquierdo y anotó solo cinco puntos en 25 minutos.

Los Suns visitan Brooklyn el miércoles, mientras que los Cavaliers juegan en Houston esa misma noche.