Donación de riñón: conoce su importancia y la historia de Elizabeth frente a su lucha

ARIZONA - Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) los latinoamericanos tienen una probabilidad de más del 50% de padecer diabetes, enfermedad que desencadena problemas renales que terminan en la demanda de un trasplante de órganos.

Según Kem Bodziak, director de trasplantes de riñón y páncreas, las principales enfermedades que provocan insuficiencia renal en Estados Unidos son la diabetes y la presión arterial alta.

Luis Suárez, receptor de un trasplante de riñón, dice que fue un paciente renal desde que era un niño y que tuvo la suerte de recibir un trasplante de riñón. Además dijo que faltan donantes en la comunidad latina.

“Son los latinos que tienen mucha historia, que tienen problemas de riñón y creo que todo eso pasa como dicen que es virus, que es la causa del que te falte”, dijo Suárez.

El especialista Bodziak dijo que las personas que deseen donar deben tener entre 21 y 61 años de edad, además deben ser personas que no padezcan diabetes, trastornos psiquiátricos y abuso grave de sustancias.

Bodziak agregó que los padres hispanos no tienen educación cultural sobre la donación de órganos.

“Creo que a veces, especialmente entre los padres hispanos, no quieren imponer a sus hijos, aunque sean mayores de edad, que les pidan que donen”, expresó.

Según los CDC, se estima que más de 1 de cada 7 adultos en los Estados Unidos tiene enfermedad renal crónica y aproximadamente el 14% de los adultos son hispanos.

“El donante es para cambiar a alguien en la vida que ha tenido mucho tiempo. Es que se ocupan ese riñón para vivir otra vez y puedan hacer lo que ellos quieran hacer con la familia”, finalizó Suarez.

Bodziak destacó la importancia de ser donante, ya que podría salvar la vida de personas que luchan contra enfermedades crónicas como Elizabeth, una paciente renal de 52 años que ha sido diabética durante 18 años.

Elizabeth fue diagnosticada cuando tenía 34 años y ha sido una paciente renal durante 9 años que a su vez lidia con la enfermedad de su hijo, un niño con espina bífida.

“Se me hace muy difícil estar con mi niño porque él quiere jugar, quiere llamar la atención porque yo llego de la diálisis a dormirme sin ganas de nada, porque no tengo fuerzas”, dijo Elizabeth.

La enfermedad de Elizabeth y su hijo exige un presupuesto de gastos del que ella no dispone. Ambos reciben estampillas por alrededor de $24, lo cual no es suficiente.

Para recibir su tratamiento, Elizabeth camina todas las mañanas para recibir su diálisis porque no tiene transporte.

“Tengo que salir temprano a caminar para ahorrarme lo del sol. Son ponle media hora caminando, pero como descanso cada ratito hago casi una hora de aquí para allá y también no me puedo llevar a mi niño, lo he dejado solito, no me lo puedo llevar por el calor”, agregó.

A pesar de las duras batallas, Elizabeth tiene una amiga que vela por ella y su hijo, una amiga que le pide a la comunidad su solidaridad para apoyarla.

“Una vans, un carro, algo que ya se pueda transportar también sería de buena ayuda en esta situación, ya que ella se tiene que mover alrededor al rayo del sol sin grados de calor”, dijo la amiga de Elizabeth.

El día a día de Elizabeth es un reto pero a pesar de las adversidades no pierde la esperanza de que su vida mejore.

“Yo quisiera un donante de riñón para estar con mi niño porque él me necesita Nos necesitamos los dos porque él necesita una vida mejor”, dijo.