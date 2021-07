Distrito Escolar Unificado de Tucson anuncia su plan de regreso a clases

TUCSON- El próximo año escolar es una prioridad para los padres y estudiantes que han expresado sus preocupaciones sobre la seguridad y salud. El Distrito Escolar Unificado de Tucson dio a conocer más información sobre su plan de regreso a clases. Una gran parte del plan es una nueva opción de aprendizaje.

“El nuevo año escolar marcará el debut de la Academia Virtual Unificada de Tucson (TUVA). Hasta el [miércoles], tenemos más de 1,200 inscritos”, dijo el superintendente de TUSD, Dr. Gabriel Trujillo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los CDC recomendaron que estudiantes y maestros vacunados no tienen que utilizar la mascarilla, pero pediatras le piden a todos utilizarla. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

TUVA ofrecerá a los estudiantes y familias la oportunidad de recibir instrucción remota a tiempo completo al 100%. Es una opción para aquellos que aún dudan en asistir físicamente a la escuela.

“No hay ningún distrito escolar o escuela en Arizona que pueda exigir mascarillas según el Proyecto de de ley 2898”, dijo Trujillo.

Trujillo añadió que, aunque el distrito no puede hacer que se cumpla, la posición oficial del distrito es promover entre los estudiantes y maestros el uso de mascarilla.

“Ya no podemos hacer eso, así que no culpo a los padres que no se sienten cómodos enviando a sus estudiantes no vacunados a entornos sin mascarillas. Para esos padres TUVA es una opción viable”, dijo Trujillo.

Pero para aquellos estudiantes que asistirán en persona, se implementarán protocolos de seguridad.

“Nos distanciaremos físicamente dentro de las aulas en la medida de lo posible. También nos aseguraremos de que haya dispensadores de desinfectante de manos dentro de cada salón de clases y también en cada área común. Vamos a seguir ofreciendo pruebas de antígenos, pruebas rápidas de antígenos, en todas las oficinas de enfermería”, dijo Trujillo.