Discusión entre conductores en Tucson termina en tiroteo mortal

ARIZONA- En Tucson, una discusión entre dos conductores se convirtió en un tiroteo que dejó a uno de ellos sin vida.

Telemundo Arizona tuvo acceso a las imágenes de la cámara de seguridad que muestran el momento en que comenzó la discusión.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Todo quedo captado por una cámara de seguridad, solo bastaron segundos, para que un intercambio de palabras terminara con una serie de detonaciones.

“Escuchamos los disparos muchos gritos y ya que nos asomamos estaba una mujer toda llena de sangre con la persona que ya había fallecido”, dijo Nicolas Álvarez, empleado de negocio en la zona.

En las imágenes se ve le momento exacto en el que Eliseo Germán, de 47 años murió tras la discusión, según la investigación de la policía de Tucson fue un hombre de 21 años, que hasta el momento no ha sido identificado el que disparó y después habló al 911 para reportar el hecho.

“Uno está trabajando aquí y sin deberla ni temerla nos puede tocar una bala perdida”, añadió Álvarez.

El hecho se reportó el 21 de junio, entre la avenida 12 y Ajo Way al sur de Tucson, cámaras de un comercio local captaron el enfrentamiento,

José Candelo, dueño de negocios asegura incidentes así son cada vez más comunes en la zona.

Según la policía, los casos de furia al volante pueden escalar de una discusión a un desenlace peligroso en segundos, por lo que dan las siguientes recomendaciones:

No tomar la situación personal.

Evitar usar el claxon.

Evitar confrontaciones.

Hablar a las autoridades si la situación se torna peligrosa.

Ser amable, y evitar hacer gestos e insultos.

La policía informó que el caso será presentado a la fiscalía Condado Pima. El joven, de 21 años involucrado no ha sido acusado en este momento, hasta ahora no enfrenta cargos por lo que no se ha dado a conocer su identidad.