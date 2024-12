Lista de eventos para el fin de semana en el valle (6-9 de diciembre)

PHOENIX- Llegó el fin de semana y varios eventos se realizarán para toda la familia en museos y al aire libre.

A continuación, te compartimos un listado.

Festival de las Artes de Tempe. Cuándo: 6 al 8 de diciembre. Dónde: Mill Avenue, Tempe. Costo: Gratis.

El Festival de las Artes de Tempe tiene más de 50 años de historia en Tempe y se lleva a cabo a principios de diciembre y principios o mediados de marzo cada año. Con más de 350 artistas de todo el mundo, es uno de los festivales más antiguos del suroeste. El festival ha crecido hasta convertirse en un motivo de orgullo de Tempe y un favorito de nuestros residentes y visitantes.

Cirque Holiday con Phoenix Symphony. Cuándo: 6 al 8 de diciembre. Dónde: Orpheum Theatre, Phoenix.

Troupe Vertigo lleva al público a un viaje fascinante a través del mundo del movimiento artístico acompañado de música en vivo a través de la fusión de acrobacias circenses, danza clásica y teatro contemporáneo. Liderados por Aloysia Gavre, ex integrante del internacionalmente famoso Cirque du Soleil, y por el director técnico Rex Camphuis, que proviene del legendario Pickle Family Circus, Troupe Vertigo se une a The Phoenix Symphony para celebrar la temporada navideña.

Kimberly Akimbo: A New Musical Cuándo: del 6 al 8 de diciembre. Dónde: ASU Gammage, Tempe

KIMBERLY AKIMBO, un nuevo musical sobre crecer y envejecer es el ganador de 5 premios Tony, incluido el de MEJOR MUSICAL. Cuenta con un libreto y letras de David Lindsay-Abaire (Shrek) ganadores de premios Tony, una banda sonora ganadora de premios Tony de Jeanine Tesori (Fun Home), coreografía de Danny Mefford (Dear Evan Hansen) y dirección de la directora nominada al Tony Jessica Stone.

James "Murr" Murray: The Errors Tour . Cuándo: 6 y 7 de diciembre. Dónde: Phoenix Stand Up Live

¡Prepárate para reír! James Murray, más conocido como "Murr" en el exitoso programa de televisión Impractical Jokers, actuará como comediante este fin de semana en Phoenix Stand Up Live.

First Friday. Cuándo: 6 p. m. a 10 p. m. Dónde: Centro de Phoenix

First Friday es uno de los paseos artísticos autoguiados más grandes del país que se realiza el primer viernes de cada mes de 6 a 10 p. m. Recorre más de 70 galerías, lugares y espacios relacionados con el arte en los distritos artísticos de Roosevelt Row y Grand Avenue.

Winter Wonderland de ASU West Valley. Cuándo: 6 p. m. a 9 p. m.Dónde: Center Mall y Delph Courtyard

Disfruta de las luces navideñas brillantes, canta junto a las presentaciones en vivo y participa en manualidades navideñas. ¡Lo mejor de todo es que es gratis y está abierto a todos en la comunidad! Abrígate, trae a tus amigos y familiares y únete a crear maravillosos recuerdos invernales.

Desfile de luces de APS. Cuándo: 7 p. m. Dónde: comienza en Central Ave. y Montebello Ave., termina en 7th St. e Indian School Rd.

Da inicio a la temporada navideña con el 37.° desfile anual de luces eléctricas de APS el sábado a partir de las 7 p. m.

Rudolph the Red-Nosed Reindeer at Herberger Theater. Cuándo: 7 y 8 de diciembre. Dónde: Teatro Herberger, Phoenix



¡El gran éxito navideño del año pasado, Rudolph, el reno de nariz roja, regresa! Sigue el encantador viaje de Rodolfo, Hermey el elfo y Yukón Cornelius mientras se encuentran con el abominable hombre de las nieves y viajan a la tierra de Misfit Toys. ¡Con magia de proyección y disfraces increíbles, la icónica sensación de stop-motion realmente salta del televisor al escenario! Lleno de éxitos navideños como "Rudolph, el reno de la nariz roja".

Scottsdale Sparkle Christmas Market. Cuándo: 7 y 8 de diciembre a las 10 a.m. - 4 p.m. Dónde: Paseo marítimo de Arizona, Scottsdale.

¡Disfrute de una hermosa decoración navideña y excelentes compras de más de 70 vendedores talentosos! Además, las actividades para niños incluyen pintura de caras, tatuajes con brillantina y apariciones de personajes. ¡Evento al aire libre gratuito! ¡No se requieren tarifas de admisión ni de actividades!

DTPHX Winter Wanderland. Cuándo: 11 a. m. a 4 p. m. Dónde: Varias ubicaciones en el centro de Phoenix.

Disfrute de un día completo de espectáculos navideños, luces y decoración navideñas de primer nivel, comida deliciosa, bebidas y alegría. Con varios espectáculos, Winter Wanderland es una celebración familiar de las ricas artes escénicas, la historia y la cultura del centro de la ciudad.

The Nutcracker with live music by The Phoenix Symphony. Cuándo: 6 al 8 de diciembre. Dónde: Symphony Hall, Phoenix.

Ballet Arizona regresa al Symphony Hall a lo grande con este clásico navideño. Celebre la alegría y la maravilla de la temporada con El Cascanueces de Ib Andersen, mientras la preciada partitura de Tchaikovsky es interpretada magistralmente por The Phoenix Symphony.