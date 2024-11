Eventos para el fin de semana : cuándo, dónde y a qué hora

PHOENIX- ¡Llegó el fin de semana! Estos son algunos eventos que se llevarán a cabo en el Valle del 22 al 24 de noviembre.

Viernes 22 de noviembre/ Gilbert Days Festival

Cuándo: de 16:00 a 21:00 horas de viernes a sábado

Dónde: Gilbert Regional Park

Costo: $5 en línea por adelantado, $10 en la entrada, gratis para niños de 12 años o menos

En Gilbert Regional Park puedes disfrutar de música en vivo, comida y bebidas, compras locales y diversión familiar este otoño! Este festival Gilbert Days de dos días es una celebración de nuestra comunidad. El festival de 2024 se llevará a cabo de 16:00 a 21:00 horas el viernes 22 de noviembre y el sábado 23 de noviembre.

Miracle on 34th Street: A Live Musical Radio Show. Cuándo: viernes a domingo. Dónde: The Phoenix Theatre Company

Magistralmente compuesta con canciones originales, villancicos atemporales y el arte nostálgico de una transmisión de radio en vivo, Miracle on 34th Street nos recuerda que los mayores regalos trascienden lo material, y se encuentran dentro de la maravilla ilimitada de un corazón y una mente abierta.

Die Hard: A Christmas Story

Cuándo: viernes a domingo

Dónde: Playhouse on the Park Theater en 1850 N Central Ave, Phoenix

La tradición navideña regresa por séptimo año! Si bien la mayoría de las familias depositarán su alegría navideña en Scrooge y sus amigos, All Puppet Players ofrece una alternativa que incluye a John McClane salvando a su esposa del maestro criminal Hans Gruber durante una fiesta navideña.

Una conversación con Larry David/ Cuándo: 7 p. m. Dónde: Arizona Financial Theatre, Phoenix. ¡Prepárate para reír! Larry David viene al Arizona Financial Theatre en Phoenix el viernes. Si eres fanático de Seinfeld o Curb Your Enthusiasm, no querrás perderte su divertida versión.

Thriftapalooza. Cuando: sábado de 10 a. m. a 5 p. m. | domingo de 9 a. m. a 3 p. m. Dónde: Recinto ferial estatal de Arizona

Thriftapalooza es una celebración del consumo consciente y la vida sustentable. Con una amplia gama de artículos usados en buen estado disponibles, seguramente encontrará algo que le guste. Además, al comprar con nosotros, está apoyando una economía circular y reduciendo los desechos. No pierda esta oportunidad de obtener grandes ofertas y generar un impacto positivo en el medio ambiente.

Desert Sky Music Festival/ Cuándo: 1:00 p. m. a 10:00 p. m. Dónde: Mesa Riverview en 2100 W Rio Salado Pkwy, Mesa. ¡El Desert Sky Music Festival comienza este sábado! Disfrute de artistas de música country como Walker Hayes, Eli Young Band, Avery Anna y más.

Usher: Past Present Future/ Cuándo: sábado y domingo a las 8 p. m. Dónde: Footprint Center, Phoenix. Debido a la increíble demanda de los fanáticos, el ícono del entretenimiento mundial multiplatino y ganador de 8 premios GRAMMY, USHER, ha extendido su enorme gira por Norteamérica de 2024, USHER: Past Present Future, que llegará al Footprint Center el 23 y 24 de noviembre.

Yuridia: Sin Llorar US Tour 2024. Cuándo: 8 p. m. Dónde: Arizona Financial Theatre, Phoenix.

Domingo 24 de noviembre

Rudolph the Red-Nosed Reindeer/ Cuándo: 2 p. m. Dónde: Herberger Theater Center, Phoenix

¡El gran éxito navideño del año pasado, Rudolph The Red-Nosed Reindeer, regresa! Sigue el encantador viaje de Rodolfo, Hermey el elfo y Yukón Cornelio mientras se encuentran con el abominable hombre de las nieves y viajan a la tierra de los juguetes inadaptados.

Concierto de mariachis/ Cuándo: 4 p. m. Dónde: Herberger Theater Center, Phoenix. Costo: entrada gratuita, confirma tu asistencia con anticipación

¡Rosie's House te invita a un concierto de mariachis el 24 de noviembre en el Herberger Theater Center! Nuestros aclamados conjuntos de mariachis de Rosie's House se unirán al Mariachi Panteras de Oro de Maryvale High School para dar la bienvenida a la temporada con clásicos navideños muy queridos y una celebración de las ricas tradiciones musicales de México.