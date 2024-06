Decisión 2024: lo que debes saber sobre la solicitud de boleta única

PHOENIX – La Elección Primaria del 30 de julio del Condado de Maricopa es en menos de 50 días y es el momento perfecto para pensar en cómo deseas votar.

Si eres es uno de los muchos residentes del Valle que están registrados como un votante Independiente/Partido No Designado (PND), es posible que debas realizar una solicitud de boleta por única vez en Solicitud.Maricopa.Votar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

Recuerda: Incluso si tu correspondencia se reenvía a otro domicilio durante el verano, el Servicio Postal de EE. UU. no puede reenviar correspondencia electoral.

Si eres votante independiente/partido no designado en la Lista de votación anticipada activa, no recibirás automáticamente una boleta para la Elección Primaria del 30 de julio, por lo que necesitas solicitar una. Esta es una lista de opciones que explican el proceso:

Aquí hay una lista de opciones y explicaciones sobre el proceso:

• Los votantes independientes/PND pueden elegir entre una de tres boletas: republicana, demócrata o no partidista/cuestión local únicamente, si corresponde.

• Esta solicitud única no cambiará su estatus de partido ni nada relacionado con su registro de votante.

• No todos los votantes son elegibles para una boleta de cuestiones locales/no partidistas. Nota: Las boletas republicanas y demócratas incluirán automáticamente estos temas cuando corresponda.

• Si desea recibir su boleta a principios de julio, debe realizar esta solicitud antes del 22 de junio.

• Esta solicitud única está disponible para cualquier votante registrado activo, ya sea que esté en la Lista Activa de Votación Anticipada (AEVL) o no.

• Aquellos que utilicen esta solicitud recibirán una boleta por correo enviada a la dirección solicitada únicamente para la Elección Primaria del 30 de julio.

• Esta boleta puede enviarse a su casa de vacaciones, a la casa de un miembro de su familia en un estado diferente, a su cabaña en un condado diferente, a cualquier lugar donde se encuentre para recibirla a tiempo.

• Esta solicitud no cambiará su registro de votante.

• El último día para realizar esta solicitud es el 19 de julio; sin embargo, si va a estar fuera de la ciudad y devolverá su boleta por correo, le recomendamos que la solicite lo antes posible. Todas las boletas por correo deben devolverse antes de las 7 p.m. el 30 de julio independientemente del matasellos.

Si buscas combatir el calor este verano, antes de hacer las maletas, ¡no olvides hacer planes para votar!



Si vas a salir de viaje durante todo el mes de julio, no olvides solicitar una boleta de una sola ocasión a un domicilio temporal, como el lugar donde estarás de vacaciones… pic.twitter.com/VADmSYOpX2 — Maricopa County Recorder's Office (@RecordersOffice) June 5, 2024

Para solicitar una boleta, puedes hacerlo en Request.Maricopa.Vote.