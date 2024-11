Decisión 2024: Juan Ciscomani se declara ganador y Kirsten Engel reconoce su derrota

PHOENIX- El representante republicano de los Estados Unidos Juan Ciscomani declaró la victoria el miércoles en la contienda por el Distrito 6 del Congreso de Arizona después de que su rival demócrata Kirsten Engel reconociera su derrota.

“Hoy temprano, Kirsten Engel llamó para reconocer su derrota y felicitar a nuestro equipo por ganar un segundo mandato. Ahora, es hora de ponerse a trabajar. Nuestro país enfrenta grandes desafíos y estoy listo para continuar abordando estos problemas de frente”, dijo Ciscomani en una declaración, ocho días después del día de las elecciones.

Ciscomani dijo que sus principales prioridades son “asegurar nuestra frontera, reducir los costos y garantizar que nuestros veteranos y personas mayores estén protegidos y valorados”.

El republicano emitió su declaración a los medios después del mediodía, mientras que Engel publicó una declaración de concesión en las redes sociales.

La Associated Press aún no había declarado el resultado de la contienda cuando los candidatos aceptaron el resultado, aunque Ciscomani lideraba por 6.867 votos (49.7%-47.9%) al comienzo del día, según la página de resultados no oficiales de la Oficina del Secretario de Estado de Arizona. La candidata del Partido Verde, Athena Eastwood, obtenía más del 2% de los votos.

La ventaja del CD6 cambió de manos varias veces después de que se informaran los primeros resultados el 5 de noviembre, pero Ciscomani se alejó a medida que avanzaba el recuento esta semana. Su ventaja se ha triplicado desde que era de poco más de 2,000 votos el lunes por la mañana.

El distrito cubre gran parte del sureste de Arizona, incluida la totalidad del condado de Greenlee, la mayor parte del condado de Cochise y partes de los condados Pima, Graham y Pinal.