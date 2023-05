De España a Phoenix: viaje sorpresa termina en trágico accidente

PHOENIX- Tami era una joven estudiante de la Maestría de idiomas de la Universidad de Murcia que nunca se imaginó que un viaje sorpresa terminaría en una tragedia.

En entrevista con Telemundo Arizona el novio de Tami explica lo ocurrido en el área de Mc Dowell Rd y la avenida 43 el 8 de abril.

“Ella me agarró de sorpresa y me mandó la foto del boleto que venía a visitarme. Yo le dije que estaba bien y el 29 yo trabajé medio tiempo porque la estaba esperando”.

Tami Martínez conoció a su pareja de origen nicaragüense en España, tenían un año de relación a distancia, no se esperaba que la sorpresa de visitar a su novio a Estados Unidos terminaría en una desgracia.

“El 8 de abril en sábado de Gloria, pues nos fuimos a comprar unas cosas para la comida. Hicieron falta otras cosas, pues me llama y dice que la iba ir a comprar. Pues yo le dije que no, pero me dijo que iba a ir a comprar. Yo le di mi cartera, se la llevó y yo le dije a ella que también llevara su documento en mano. Cuando ya venía de regreso un carro la atropella”.

El novio de Tami pretendía proponerle matrimonio y para el verano tener un hijo, pero esos sueños se esfumaron en calles de Phoenix. Los restos de Tami serán repatriados a España esta semana mientras su novio pide que se haga justicia y logren conseguir al responsable que la atropelló.