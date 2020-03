Coronavirus: lugares que ofrecen comida durante el cierre de escuelas

PHOENIX- Ante la pandemia por el coronavirus, bancos de comida y distritos escolares ofrecen servicios de comidas para menores de 18 años.

A continuación, un listado, ubicaciones y horarios

Fechas: del 18 de marzo hasta el 27 de marzo.

Requisitos

Horario: 9:30 a.m. a 12:30 p.m.

• Comidas gratuitas para cualquier menor de 18 años.

• No se requiere hacer trámites.

• El menor deben estar presente.

• Las comidas se entregan para llevar

• Todas las comidas incluyen desayuno y almuerzo.

• Las comidas deben consumirse fuera del sitio donde se entrega.

• Las comidas para adultos no estarán disponibles.

Chandler Unified School District

CHANDLER HIGH

350 N. Arizona Ave, Chandler

Entrada principal de la escuela

HAMILTON HIGH

3700 S. Arizona Ave, Chandler

Entrada principal de la escuela

ANDERSEN JUNIOR HIGH *

1255 Dobson Rd, Chandler

Entrada principal de la escuela

WILLIS JUNIOR HIGH *

401 S. McQueen Rd, Chandler

Entrada principal de la escuela

PERRY HIGH *

1919 E. Queen Creed Rd., Gilbert

Entrada noroeste