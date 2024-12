Cierran tramo de la Loop 202 cerca de Country Club Drive debido a un accidente mortal

ARIZONA- Un tramo de la autopista 202 permanece cerrado debido a un accidente que ocurrió la mañana de este lunes, de acuerdo con el Departamento de Transporte.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 6 a.m. en el área de la autopista 202 Red Mountain cerca de Country Club Drive, según el reporte del Departamento de Seguridad Pública (DPS).

DPS confirmó que un peatón fue atropellado y murió, hasta el momento no hay más detalles disponibles sobre el accidente.

Los carriles en dirección oeste de la autopista están cerrados y no hay un tiempo estimado para que la autopista vuelva a abrir.

CLOSED: L-202 (Red Mountain) WB is closed at Country Club due to a collision. There is no estimated reopening time.



