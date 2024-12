Dos muertos tras choque en avenidas 33 y Grand en Phoenix

PHOENIX- La Policía de Phoenix informó que un accidente que involucró a un automóvil y un camión que dejó dos personas muertas y cerró una parte de una concurrida intersección la mañana de este martes.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana. cerca de las avenidas 33 y Grand, al sur de Indian School Road. La policía reportó que un automóvil iba a exceso de velocidad cuando chocó con un camión y un remolque.

La policía en el lugar confirmó que dos personas murieron.

This collision is being investigated as a double fatal crash. Detectives are on scene investigating what led to this horrific crash. Grand Avenue will continue to be shut down throughout the course of this investigation.