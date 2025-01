Cierran la I-10 en dirección oeste cerca de la avenida 75 por accidente

ARIZONA- El Departamento de Transporte reporta que la I-10 en dirección oeste fue cerrada debido a un accidente la mañana de este miércoles.

El cierre se debe a un accidente el área de la en la avenida 75.

Hasta el momento no hay tiempo estimado de reapertura.

Esta es una noticia de ultima hora. Mantente atento a las actualizaciones.

*CLOSURE*



I-10 westbound is CLOSED in Phoenix.



The closure is due to a crash at 75th Ave.



Expect delays and seek an alternate route.



For real-time traffic info, check https://t.co/l4s0AFGgA1 and the AZ511 app:

📱: https://t.co/0mekn2WR9f

📱: https://t.co/UaWJeK4W3w pic.twitter.com/RXaYWzsWn3