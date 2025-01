Cierran carriles en dirección sur de Eastham en Surprise tras un accidente

SURPRISE- Los carriles en dirección sur de Eastham están cerrados en Southhampton Road debido a un accidente.

Poco después de las 2:00 p. m., los oficiales respondieron a una colisión de dos vehículos que involucró a una motocicleta en la intersección de Bell Road y Eastham Parkway.

El motociclista fue trasladado a un hospital local con heridas graves. Los miembros de la unidad de tránsito están en el lugar para conocer las circunstancias que rodearon la colisión.

Actualmente, todos los carriles en dirección sur de Eastham Parkway están cerrados en Southhampton Road.

Se recomienda tomar Cotton Lane como ruta alternativa.

*** Traffic Alert ***



Due to a traffic collision at the intersection of Eastham Pkwy and Bell Rd, all southbound lanes of Eastham are closed at Southhampton Road.



Please use Cotton Lane as an alternate route.



The Westbound lanes of Bell Road are restricted down to one lane. pic.twitter.com/TMLqUhEc8H